“Han llegado ofertas por los dos clubes y hay grupos interesados; se habló de uno de Perú, pero eso lo desmiento” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

César Villegas, presidente de Deportes Limache, conversó con Los Tenores de ADN tras el cierre de la temporada 2025, donde los “tomateros” lograron mantenerse en Primera División y llegaron a la final de la Copa Chile, la cual perdieron por penales ante Huachipato.

“Quedamos con una sensación amarga, porque tuvimos el triunfo y se nos escapó en cinco minutos. Felicitar a Huachipato, que fue un digno rival y un digno campeón”, señaló el mandamás del cuadro limachino por la derrota en la final de la Copa Chile.

De cara al próximo año, Villegas confirmó que continuará al mando del club. “Seguimos con la misma ilusión. A principio de año nuestro principal objetivo era mantener la categoría, gracias a Dios lo pudimos cumplir. Ahora empezaremos a trabajar en el plantel 2026, y la idea ya no es mantener la categoría, sino lograr un cupo internacional”, aseguró.

Por otro lado, abordó su situación como dueño de Deportes Limache y San Luis, tema que deberá resolver si es que sigue avanzando la ley que busca acabar con la multipropiedad en los clubes. “Una vez que se apruebe y entre en vigencia la nueva ley, tomaremos las medidas pertinentes del caso. Por ahora, mantenemos a los dos clubes”, indicó.

En la misma línea, reconoció: “Han llegado ofertas por los dos clubes. Hay algunos grupos interesados. Se ha hablado de un grupo peruano, pero eso lo desmiento. No obstante, hasta que no se ratifique la ley, no tomaremos decisiones en lo inmediato”.

Por último, César Villegas se refirió a la opción de postular a la presidencia de la ANFP. “Todo llegará en su momento. Uno siempre está dispuesto a tratar de mejorar esta desgastada liga que tenemos. Hay mucha gestión por hacer para mejorar el fútbol formativo, la selección adulta, la calidad del espectáculo, entre otras cosas”, concluyó.