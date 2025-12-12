;

VIDEO. “Han llegado ofertas por los dos clubes y hay grupos interesados; se habló de uno de Perú, pero eso lo desmiento”

César Villegas, dueño de Deportes Limache y San Luis, abordó su situación con la propiedad de ambos clubes tras el cierre de la temporada 2025.

Daniel Ramírez

“Han llegado ofertas por los dos clubes y hay grupos interesados; se habló de uno de Perú, pero eso lo desmiento”

“Han llegado ofertas por los dos clubes y hay grupos interesados; se habló de uno de Perú, pero eso lo desmiento” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

César Villegas, presidente de Deportes Limache, conversó con Los Tenores de ADN tras el cierre de la temporada 2025, donde los “tomateros” lograron mantenerse en Primera División y llegaron a la final de la Copa Chile, la cual perdieron por penales ante Huachipato.

“Quedamos con una sensación amarga, porque tuvimos el triunfo y se nos escapó en cinco minutos. Felicitar a Huachipato, que fue un digno rival y un digno campeón”, señaló el mandamás del cuadro limachino por la derrota en la final de la Copa Chile.

Revisa también:

ADN

De cara al próximo año, Villegas confirmó que continuará al mando del club. “Seguimos con la misma ilusión. A principio de año nuestro principal objetivo era mantener la categoría, gracias a Dios lo pudimos cumplir. Ahora empezaremos a trabajar en el plantel 2026, y la idea ya no es mantener la categoría, sino lograr un cupo internacional”, aseguró.

Por otro lado, abordó su situación como dueño de Deportes Limache y San Luis, tema que deberá resolver si es que sigue avanzando la ley que busca acabar con la multipropiedad en los clubes. “Una vez que se apruebe y entre en vigencia la nueva ley, tomaremos las medidas pertinentes del caso. Por ahora, mantenemos a los dos clubes”, indicó.

En la misma línea, reconoció: “Han llegado ofertas por los dos clubes. Hay algunos grupos interesados. Se ha hablado de un grupo peruano, pero eso lo desmiento. No obstante, hasta que no se ratifique la ley, no tomaremos decisiones en lo inmediato”.

Por último, César Villegas se refirió a la opción de postular a la presidencia de la ANFP. “Todo llegará en su momento. Uno siempre está dispuesto a tratar de mejorar esta desgastada liga que tenemos. Hay mucha gestión por hacer para mejorar el fútbol formativo, la selección adulta, la calidad del espectáculo, entre otras cosas”, concluyó.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad