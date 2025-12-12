;

Almirón, cerca de volver a dirigir tras su salida de Colo Colo: compite con dos extécnicos de La Roja

Según reportó la prensa argentina, el exentrenador de los albos es el principal candidato a la banca de Rosario Central.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Jorge Almirón está cerca de volver a dirigir. Tras coronarse campeón con Colo Colo en 2024 y completar un pésimo primer semestre en 2025, el técnico argentino dejó el “Cacique” en agosto de este año y desde entonces se encuentra sin club.

Sin embargo, esta situación podría cambiar en los próximos días para el DT. Según informó TyC Sports y el periodista César Luis Merlo, el exentrenador de Boca Juniors es el principal candidato al banquillo de Rosario Central.

Revisa también:

ADN

El equipo que fue proclamado campeón de la tabla anual de la Liga Argentina anunció ayer jueves la partida de Ariel Holan y se encuentra en la búsqueda de un nuevo técnico de cara a su participación en la Copa Libertadores 2026.

El citado medio detalló que Almirón “ya recibió un llamado desde la dirigencia que encabeza Gonzalo Belloso y está dispuesto a aceptar el desafío”. Eso sí, no es el único nombre que baraja el “Canalla”, que ya descartó a Ramón Díaz y Eduardo Coudet.

Otro de los nombres que están en la órbita de Rosario Central son Juan Antonio Pizzi, extécnico de la selección chilena, Alexander Medina, Martín Demichelis y Gabriel Milito.

Más atrás en la consideración aparecen técnicos de experiencia como José Néstor Pekerman e incluso Ricardo Gareca, quien fue despedido de La Roja en junio tras quedar sin posibilidad de clasificar al Mundial 2026.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad