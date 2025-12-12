Almirón, cerca de volver a dirigir tras su salida de Colo Colo: compite con dos extécnicos de La Roja
Según reportó la prensa argentina, el exentrenador de los albos es el principal candidato a la banca de Rosario Central.
Jorge Almirón está cerca de volver a dirigir. Tras coronarse campeón con Colo Colo en 2024 y completar un pésimo primer semestre en 2025, el técnico argentino dejó el “Cacique” en agosto de este año y desde entonces se encuentra sin club.
Sin embargo, esta situación podría cambiar en los próximos días para el DT. Según informó TyC Sports y el periodista César Luis Merlo, el exentrenador de Boca Juniors es el principal candidato al banquillo de Rosario Central.
El equipo que fue proclamado campeón de la tabla anual de la Liga Argentina anunció ayer jueves la partida de Ariel Holan y se encuentra en la búsqueda de un nuevo técnico de cara a su participación en la Copa Libertadores 2026.
El citado medio detalló que Almirón “ya recibió un llamado desde la dirigencia que encabeza Gonzalo Belloso y está dispuesto a aceptar el desafío”. Eso sí, no es el único nombre que baraja el “Canalla”, que ya descartó a Ramón Díaz y Eduardo Coudet.
Otro de los nombres que están en la órbita de Rosario Central son Juan Antonio Pizzi, extécnico de la selección chilena, Alexander Medina, Martín Demichelis y Gabriel Milito.
Más atrás en la consideración aparecen técnicos de experiencia como José Néstor Pekerman e incluso Ricardo Gareca, quien fue despedido de La Roja en junio tras quedar sin posibilidad de clasificar al Mundial 2026.
