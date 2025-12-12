Gobierno califica de “aberrante” proyecto que permitiría beneficios a condenados por delitos de violación u homicidios

Un fuerte debate político se reactivó en el Congreso luego de que el diputado José Carlos Meza (Republicanos) defendiera un proyecto que permitiría suspender penas o reemplazarlas por reclusión domiciliaria total incluso para personas condenadas por delitos graves.

El proyecto —impulsado por cinco senadores de Chile Vamos— busca regular beneficios humanitarios para internos con enfermedades terminales, condiciones de salud incompatibles con la cárcel, discapacidad severa o adultos mayores cuya edad sumada al tiempo en prisión llegue a 80 años.

El senador Alejandro Kusanovic justificó la propuesta señalando que personas en estas condiciones “pasan a vivir una tortura inhumana más que un castigo o sanción justa”.

La ausencia de restricciones por delito generó preocupación según Radio BioBio, especialmente porque la fundamentación menciona a condenados por causas de derechos humanos, grupo que concentra a buena parte de la población penal de edad avanzada.

Una idea “aberrante”

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, calificó como “aberrante” la idea de aplicar estos beneficios a criminales y afirmó que “el lugar de los criminales es la cárcel”.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, advirtió que “la edad por sí sola no puede transformarse en un mecanismo de salida anticipada”.

Según Gendarmería, 1.975 personas condenadas mayores de 60 años cumplen penas actualmente, incluyendo internos por delitos sexuales, homicidios y violaciones a los derechos humanos.

Entre quienes podrían solicitar el beneficio destacan Julio Pérez Silva, María del Pilar Pérez, Hugo Bustamante y Miguel Krassnoff. El proyecto continúa en tramitación en el Senado.