;

Auto a nombre de carabinero termina volcado tras accidente en Santa Fe, región del Maule

El vehículo fue abandonado en el lugar. Personal policial inició investigación interna y los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía.

Martín Neut

Francisco Gutiérrez

Auto a nombre de carabinero termina volcado tras accidente en Santa Fe, región del Maule

Auto a nombre de carabinero termina volcado tras accidente en Santa Fe, región del Maule

01:51

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un Suzuki Baleno gris, registrado a nombre del teniente de la subcomisaría de Santa Fe, Renzo Luigi Marino Coloma, terminó volcado frente a una vivienda tras presunta pérdida de control del conductor.

El auto fue abandonado en el lugar y posteriormente llegó el hermano del teniente, quien señaló ser la persona que manejaba.

Carabineros indicó a Radio ADN que “tal como ha sido la política institucional de Carabineros de Chile, se ha dispuesto la realización de una investigación administrativa interna con respecto a los hechos”.

Lo anterior con el objetivo de “levantar toda la información pertinente y conforme al mérito de la información recabada” para “adoptar las medidas que correspondan, en estricto apego a la normativa vigente y los principios que rigen la labor policial”.

Los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Policía Local y al Ministerio Público. Marino Coloma ya había estado involucrado en otra polémica, luego de denuncias por omisión de auxilio en octubre pasado.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad