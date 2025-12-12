Auto a nombre de carabinero termina volcado tras accidente en Santa Fe, región del Maule

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un Suzuki Baleno gris, registrado a nombre del teniente de la subcomisaría de Santa Fe, Renzo Luigi Marino Coloma, terminó volcado frente a una vivienda tras presunta pérdida de control del conductor.

El auto fue abandonado en el lugar y posteriormente llegó el hermano del teniente, quien señaló ser la persona que manejaba.

Carabineros indicó a Radio ADN que “tal como ha sido la política institucional de Carabineros de Chile, se ha dispuesto la realización de una investigación administrativa interna con respecto a los hechos”.

Lo anterior con el objetivo de “levantar toda la información pertinente y conforme al mérito de la información recabada” para “adoptar las medidas que correspondan, en estricto apego a la normativa vigente y los principios que rigen la labor policial”.

Los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Policía Local y al Ministerio Público. Marino Coloma ya había estado involucrado en otra polémica, luego de denuncias por omisión de auxilio en octubre pasado.