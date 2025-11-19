Gobernadores regionales de Chile Vamos expresan su apoyo a José Antonio Kast para segunda vuelta

Durante esta jornada, el candidato republicano José Antonio Kast se reunió con los gobernadores regionales de Chile Vamos, instancia en la cual conversaron y proyectaron las labores a realizar de cara a la segunda vuelta presidencial.

Al término de la instancia, las 6 autoridades regionales presentes hicieron entrega de una carta, en la cual dan todo su apoyo a la carta presidencial de la oposición.

“Durante estos meses hemos constatado una realidad que se repite en cada una de nuestras regiones: decisiones tomadas desde lejos, respuestas que no llegan a tiempo y un modelo centralista que frena el desarrollo y desconoce las urgencias que viven las personas en seguridad, salud, empleo y crecimiento”, señala el documento.

“Este momento exige responsabilidad, unidad y, sobre todo, una conducción que comprenda que Chile es mucho más que Santiago”, se lee en la misiva.

En esa línea, los gobernadores señalaron que “la elección presidencial dejó dos caminos. Por un lado, la continuidad de un gobierno que ha mostrado indiferencia hacia las regiones y poca capacidad para hacerse cargo de las prioridades más urgentes”.

“El otro es la candidatura de José Antonio Kast, que reconoce estos desafíos y propone un camino que integra con mayor seriedad la voz de las regiones y la necesidad de que el país funcione para todos”, complementa el documento.

Por ello, los representantes de Chile Vamos expresaron su apoyo a Kast para segunda vuelta. “Estamos convencidos de que su propuesta aborda con claridad las prioridades que vemos a diario —seguridad, empleo, economía y migración— y ofrece una conducción responsable, con espacio para fortalecer el rol regional", indicaron.

La carta fue firmada por los gobernadores Diego Paco (Arica y Parinacota), Cristóbal Juliá (Coquimbo), Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (Maule), Sergio Giacaman (Biobío), Alejandro Santana (Los Lagos) y Marcelo Santana (Aysén).