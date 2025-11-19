;

Gobernadores regionales de Chile Vamos expresan su apoyo a José Antonio Kast para segunda vuelta

“Su propuesta aborda con claridad seguridad, empleo, economía y migración”, señalaron en una carta.

Juan Castillo

Diana Copa

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante esta jornada, el candidato republicano José Antonio Kast se reunió con los gobernadores regionales de Chile Vamos, instancia en la cual conversaron y proyectaron las labores a realizar de cara a la segunda vuelta presidencial.

Al término de la instancia, las 6 autoridades regionales presentes hicieron entrega de una carta, en la cual dan todo su apoyo a la carta presidencial de la oposición.

“Durante estos meses hemos constatado una realidad que se repite en cada una de nuestras regiones: decisiones tomadas desde lejos, respuestas que no llegan a tiempo y un modelo centralista que frena el desarrollo y desconoce las urgencias que viven las personas en seguridad, salud, empleo y crecimiento”, señala el documento.

“Este momento exige responsabilidad, unidad y, sobre todo, una conducción que comprenda que Chile es mucho más que Santiago”, se lee en la misiva.

En esa línea, los gobernadores señalaron que “la elección presidencial dejó dos caminos. Por un lado, la continuidad de un gobierno que ha mostrado indiferencia hacia las regiones y poca capacidad para hacerse cargo de las prioridades más urgentes”.

“El otro es la candidatura de José Antonio Kast, que reconoce estos desafíos y propone un camino que integra con mayor seriedad la voz de las regiones y la necesidad de que el país funcione para todos”, complementa el documento.

Por ello, los representantes de Chile Vamos expresaron su apoyo a Kast para segunda vuelta. “Estamos convencidos de que su propuesta aborda con claridad las prioridades que vemos a diario —seguridad, empleo, economía y migración— y ofrece una conducción responsable, con espacio para fortalecer el rol regional", indicaron.

La carta fue firmada por los gobernadores Diego Paco (Arica y Parinacota), Cristóbal Juliá (Coquimbo), Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (Maule), Sergio Giacaman (Biobío), Alejandro Santana (Los Lagos) y Marcelo Santana (Aysén).

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad