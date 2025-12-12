Furgón vuelca tras colisión en La Pintana: hay tres trabajadores heridos

Durante este viernes, un accidente de tránsito en la intersección de Santa Rosa con avenida Observatorio, en La Pintana, dejó tres trabajadores heridos luego de que un furgón de transporte asociado a Redbus volcara tras colisionar con una camioneta utilitaria.

Concretamente, Bomberos y Carabineros trabajaron en el lugar desde cerca de las 05:00 horas, mientras el tránsito quedó regulado por personal policial debido a los daños en un semáforo y parte de la reja peatonal.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el furgón se desplazaba por el corredor exclusivo de buses de Santa Rosa —lo que no correspondía— y, al girar hacia Observatorio, chocó con la camioneta que avanzaba de manera correcta por esa vía.

Tras el impacto, el vehículo de transporte terminó volcado, dejando lesionados a sus tres ocupantes: dos mujeres y un hombre, todos trabajadores de la empresa de traslado.

“Se nos ha señalado que el furgón circulaba por el corredor segregado y que al doblar impactó a la camioneta, provocando el volcamiento”, indicaron testigos en el lugar.

En tanto, el conductor del vehículo utilitario no habría sufrido lesiones de consideración.

Carabineros continúa regulando el tránsito en la zona mientras se retiran los restos del choque y se evalúan los daños en la infraestructura pública.