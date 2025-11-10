Macabro hallazgo en La Pintana: encuentra cuerpo de mujer con indicios de homicidio / Lukas Solis

La Policía de Investigaciones (PDI) encontró este lunes el cuerpo de una mujer en la comuna de La Pintana, en medio de las diligencias por la búsqueda de Valentina Alarcón, joven de 26 años desaparecida desde el 29 de octubre.

El macabro hallazgo ocurrió en la parte trasera de una vivienda, ubicada en la calle Los Alcaldes de La Pintana. La víctima fue encontrada con una bolsa negra en la cabeza y un cable en el cuello, lo que sugiere la intervención de terceros.

Actualmente, las autoridades se encuentran realizando las pericias correspondientes para identificar a la mujer y determinar si se trata o no de Valentina Alarcón.

Valentina Alarcón, de 26 años, salió de su casa en la población El Castillo de Puente Alto hace casi tres semanas para reunirse con miembros de la barra de un equipo de fútbol, y desde entonces se perdió su rastro.