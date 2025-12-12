;

VIDEO. Esteban González revela que Iván Zamorano fue clave en su salto al Querétaro: “Me dijo que no dudara”

El entrenador campeón con Coquimbo Unido arribó este viernes a México, donde ya dirigió su primer entrenamiento con los ”Gallos Blancos”.

Javier Catalán

Esteban González revela que Iván Zamorano fue clave en su salto al Querétaro: “Me dijo que no dudara”

La decisión de Esteban González de dejar Coquimbo Unido luego de ser campeón del Campeonato Nacional 2025 causó mucha sorpresa en todo el fútbol chileno.

El “Chino”, a solo días de levantar la primera copa de los “Piratas” en su historia, dejó el club para partir a Querétaro. Este viernes, el entrenador chileno llegó a México, donde ya dirigió su primer entrenamiento.

“¡Esteban González ya está en Querétaro! Dirección Técnica top para nuestros Gallos Blancos”, escribieron desde el club a través de sus redes sociales.

Revisa también:

ADN

Además, González fue interceptado por un periodista a su llegada al aeropuerto, quien le preguntó cuáles fueron sus motivos para recalar en tierras aztecas. Allí reveló que Iván Zamorano fue clave en su decisión.

“Los futbolistas chilenos generalmente han venido a este mercado. Al futbolista chileno le sienta muy bien México y, la verdad, Iván me dijo que no dudara, que Querétaro era una tremenda ciudad. Es un equipo que me va a hacer muy bien a mí por mi forma”, afirmó el extécnico de Coquimbo.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad