Esteban González revela que Iván Zamorano fue clave en su salto al Querétaro: “Me dijo que no dudara”

La decisión de Esteban González de dejar Coquimbo Unido luego de ser campeón del Campeonato Nacional 2025 causó mucha sorpresa en todo el fútbol chileno.

El “Chino”, a solo días de levantar la primera copa de los “Piratas” en su historia, dejó el club para partir a Querétaro. Este viernes, el entrenador chileno llegó a México, donde ya dirigió su primer entrenamiento.

“¡Esteban González ya está en Querétaro! Dirección Técnica top para nuestros Gallos Blancos”, escribieron desde el club a través de sus redes sociales.

Además, González fue interceptado por un periodista a su llegada al aeropuerto, quien le preguntó cuáles fueron sus motivos para recalar en tierras aztecas. Allí reveló que Iván Zamorano fue clave en su decisión.

“Los futbolistas chilenos generalmente han venido a este mercado. Al futbolista chileno le sienta muy bien México y, la verdad, Iván me dijo que no dudara, que Querétaro era una tremenda ciudad. Es un equipo que me va a hacer muy bien a mí por mi forma”, afirmó el extécnico de Coquimbo.