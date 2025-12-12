;

Deportes Concepción sorprende al fútbol chileno con su primer fichaje para 2026: llega desde Brasil

El cuadro penquista tendría cerrado a su primer refuerzo para afrontar la próxima temporada en Primera División.

Deportes Concepción sigue celebrando su ascenso a la Primera División del fútbol chileno. El cuadro penquista venció a Cobreloa en la final de la Liguilla de la Primera B y volverá a disputar la categoría de honor después de 17 años de ausencia.

Ahora, la gran tarea de los “Lilas” será potenciar su plantel de cara a la próxima temporada, donde tendrá acción en tres frentes: el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la nueva Copa de la Liga.

Por lo mismo, el “León de Collao” ya comenzó a moverse en el mercado y habría abrochado a su primer refuerzo para el 2026. Se trata de Matías Cavalleri, delantero chileno de 27 años que jugó el último semestre en la Serie C de Brasil.

Según informó el periodista César Luis Merlo, el ex Unión La Calera pondrá fin a su aventura en el fútbol brasileño y firmará contrato por un año con Deportes Concepción.

Cavalleri se encontraba en Brasil desde inicios de este 2025. Primero defendió la camiseta del Paysandu y luego estuvo a préstamo en el CS Alagoano. Ambos clubes militaban en la Serie C, pero Alagoano terminó descendiendo a la Serie D y su contrato con Paysandu venció este mes.

En total, Matías Cavalleri disputó 17 partidos entre todas las competiciones durante este 2025, registrando apenas dos goles y una asistencia. El atacante también cuenta con pasado en otros clubes nacionales como Curicó Unido y Palestino.

