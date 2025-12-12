;

VIDEO. Anuncio inminente: nuevo entrenador de Coquimbo Unido fue visto recorriendo las instalaciones del club

El reemplazante de Esteban González recorrió el complejo deportivo Las Rosas junto a miembros del staff de los “Piratas”.

Javier Catalán

FOTO: CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

FOTO: CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO / CRISTIAN SILVA/AGENCIA UNO

A Coquimbo Unido se le viene un verano bastante movido. Tras alzar el Campeonato Nacional 2025, los “Piratas” ven cómo poco a poco sus grandes figuras comienzan a abandonar el club, partiendo por su DT.

Lo que parecía una historia para largo concluyó de manera anticipada y, aunque con el primer título de la institución en su historia bajo el brazo, Esteban González finalmente no seguirá como entrenador de los aurinegros, pero desde la dirigencia del “Barbón” no tardaron en encontrarle reemplazo.

Como ya se había adelantado hace algunos días, Hernán Caputto es el nombre que buscaban para suceder al “Chino” en Coquimbo, y este viernes prácticamente se confirmó su llegada al equipo.

Esto, porque en imágenes de Juego de Campeones, el exentrenador de Deportes Copiapó fue visto en el complejo deportivo Las Rosas, recorriendo las instalaciones junto al staff del club, lo que hace pensar que su contratación está a detalles de ser anunciada.

Hernán Caputto llegará a Coquimbo Unido tras haber dejado al “León de Atacama” en la segunda posición de la Primera B, perdiendo la chance de ascender en dos ocasiones: primero ante la Universidad de Concepción en la última fecha de la fase regular y luego ante Deportes Concepción en las semifinales de la Liguilla.

