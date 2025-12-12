;

Darío Osorio prepara el gran salto de su carrera: lo siguen estos dos gigantes de Europa

El atacante chileno, de gran presente en el Midtjylland, podría ser uno de los protagonistas del próximo mercado de pases.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Darío Osorio atraviesa uno de sus mejores momentos con la camiseta del Midtjylland. El atacante nacional ha destacado en varios partidos de Europa League, donde el cuadro danés es uno de los líderes, y reactivó el interés de importantes clubes del continente.

Esta vez, desde Alemania informaron que dos de los equipos grandes de ese país, Bayern Múnich y Borussia Dortmund, tienen en la mira al formado en Universidad de Chile.

“La joya del ataque chileno, que ha tenido un desarrollo impresionante desde su llegada al Midtjylland en el verano de 2023, parece estar ahora en el punto de mira de varios grandes clubes, como el FC Bayern y el Borussia Dortmund”, consignó el portal FCB Inside.

“Es probable que las observaciones sirvan principalmente para seguir de cerca su desarrollo y obtener una visión detallada de su perfil. El jugador de 21 años podría ser de interés Bayern y Dortmund en el futuro, especialmente porque ambos clubes se centran en la planificación a largo plazo de la plantilla en el área ofensiva”, añadieron.

La publicación también detalla que, además de los dos clubes alemanes, el seleccionado nacional fue observado por veedores de Liverpool, West Ham United y Bournemouth en el duelo ante Nordsjælland, que se disputó hace poco más de una semana por la Copa de Dinamarca.

Cabe recordar que Darío Osorio tiene contrato con el Midtjylland hasta junio del 2028 y si bien el elenco danés no ha querido ponerlo en el mercado, el salto a una liga de mayor renombre parece estar cada vez más cerca para el oriundo de Hijuelas.

