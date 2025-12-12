Estadio Nacional ya tiene agendados 9 conciertos para 2026 (y así podría afectar a la U) / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este viernes se oficializó el regreso a Chile de una de las bandas que más frecuentemente ha visitado nuestro país para presentarse en vivo, Iron Maiden.

En el marco de su gira “Run For Your Lives”, la banda británica interpretará sus mejores éxitos en el Estadio Nacional el 31 de octubre de 2026.

Dicha situación ya comienza a encender alarmas en la U de Chile, considerando que el recinto ñuñoíno empezó a llenar profusamente su agenda de eventos musicales, más allá de que algunos se desarrollen en el Parque Deportivo. Sin ir más lejos, por ejemplo, los últimos cuatro partidos de la temporada 2025 como local en Primera División los debió disputar en Santa Laura ante el uso de la cancha para otros eventos.

De hecho, ya para 2026 hay nueve conciertos agendados en el Coliseo del Estadio Nacional, comenzando con los tres que realizará Bad Bunny en enero entre el 9 y 11.

Para febrero está ya reservado para las presentaciones de Tini el 12 y Chayanne el 14, los cuales ya podrían complicar la localía azul, considerando que para esas fechas estarán compitiendo en la Liga de Primera.

La proyección también tiene líos para el uso del Nacional para la U de Chile, considerando que AC/DC se presentará en la cancha principal el 11 y 15 de marzo; mientras que el cantante urbano Cris MJ agendó también allí el 17 de abril.

Ya el segundo semestre comenzó a llenarse con esta confirmación de Iron Maiden y la posibilidad abierta de que haya más eventos musicales, por lo que en la U de Chile ya tendrán que estar alerta a la agenda junto al IND con tal de utilizar lo más posible el principal recinto deportivo del país.

A eso se suma que la agenda del primer semestre se podría ampliar aún más, dependiendo de si los azules logran clasificar o no a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.