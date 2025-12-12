;

Estadio Nacional ya tiene agendados 9 conciertos para 2026 (y así podría afectar a la U)

El anuncio del regreso de Iron Maiden complica por anticipado la agenda azul del próximo año.

Carlos Madariaga

Estadio Nacional ya tiene agendados 9 conciertos para 2026 (y así podría afectar a la U)

Estadio Nacional ya tiene agendados 9 conciertos para 2026 (y así podría afectar a la U) / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este viernes se oficializó el regreso a Chile de una de las bandas que más frecuentemente ha visitado nuestro país para presentarse en vivo, Iron Maiden.

En el marco de su gira “Run For Your Lives”, la banda británica interpretará sus mejores éxitos en el Estadio Nacional el 31 de octubre de 2026.

Revisa también:

ADN

Dicha situación ya comienza a encender alarmas en la U de Chile, considerando que el recinto ñuñoíno empezó a llenar profusamente su agenda de eventos musicales, más allá de que algunos se desarrollen en el Parque Deportivo. Sin ir más lejos, por ejemplo, los últimos cuatro partidos de la temporada 2025 como local en Primera División los debió disputar en Santa Laura ante el uso de la cancha para otros eventos.

De hecho, ya para 2026 hay nueve conciertos agendados en el Coliseo del Estadio Nacional, comenzando con los tres que realizará Bad Bunny en enero entre el 9 y 11.

Para febrero está ya reservado para las presentaciones de Tini el 12 y Chayanne el 14, los cuales ya podrían complicar la localía azul, considerando que para esas fechas estarán compitiendo en la Liga de Primera.

La proyección también tiene líos para el uso del Nacional para la U de Chile, considerando que AC/DC se presentará en la cancha principal el 11 y 15 de marzo; mientras que el cantante urbano Cris MJ agendó también allí el 17 de abril.

Ya el segundo semestre comenzó a llenarse con esta confirmación de Iron Maiden y la posibilidad abierta de que haya más eventos musicales, por lo que en la U de Chile ya tendrán que estar alerta a la agenda junto al IND con tal de utilizar lo más posible el principal recinto deportivo del país.

A eso se suma que la agenda del primer semestre se podría ampliar aún más, dependiendo de si los azules logran clasificar o no a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad