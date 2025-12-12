;

ES OFICIAL: Iron Maiden anuncia concierto en Chile para 2026 con su gira del 50° aniversario

Luego de un video que prendió todas las alarmas, hoy la misma banda confirma su retorno al país.

Nelson Quiroz

Roberto Vergara

Roberto Vergara

Tras un video que encendió rumores. Iron Maiden confirmó su regreso a Chile con la gira Run For Your Lives, un tour especial que celebrará los 50 años de trayectoria de la legendaria banda británica.

El concierto se realizará el 31 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional, con las bandas Mammoth y los chilenos Nuclear como invitados especiales.

La gira, que recorrerá Centroamérica y Sudamérica, contempla un espectáculo diseñado para grandes estadios, con una de las producciones más ambiciosas en la historia del grupo. El repertorio estará centrado en canciones de los nueve primeros discos de la banda, considerados fundamentales para el heavy metal.

Entre los clásicos que formarán parte del setlist destacan Run to the Hills, The Number of the Beast, The Trooper, Hallowed Be Thy Name, Powerslave, Wasted Years y Killers. También incluirán piezas épicas como Rime of the Ancient Mariner y Seventh Son of a Seventh Son.

Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster.cl, con preventa el 16 de diciembre a las 11:00 horas para clientes Entel y pagos con tarjeta Santander, con un 20% de descuento. La venta general comenzará el 18 de diciembre a las 11:01 horas.

Tras este tour, la banda confirmó que se tomará un descanso de las giras durante 2027.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad