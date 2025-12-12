ES OFICIAL: Iron Maiden anuncia concierto en Chile para 2026 con su gira del 50° aniversario

Tras un video que encendió rumores. Iron Maiden confirmó su regreso a Chile con la gira Run For Your Lives, un tour especial que celebrará los 50 años de trayectoria de la legendaria banda británica.

El concierto se realizará el 31 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional, con las bandas Mammoth y los chilenos Nuclear como invitados especiales.

La gira, que recorrerá Centroamérica y Sudamérica, contempla un espectáculo diseñado para grandes estadios, con una de las producciones más ambiciosas en la historia del grupo. El repertorio estará centrado en canciones de los nueve primeros discos de la banda, considerados fundamentales para el heavy metal.

Entre los clásicos que formarán parte del setlist destacan Run to the Hills, The Number of the Beast, The Trooper, Hallowed Be Thy Name, Powerslave, Wasted Years y Killers. También incluirán piezas épicas como Rime of the Ancient Mariner y Seventh Son of a Seventh Son.

Run For Your Lives... Central & South America!



Iron Maiden have announced further dates for the Run For Your Lives World Tour 2026.



October 2026



5 San Salvador, EL SALVADOR – Estadio Jorge “Mágico” González

8 San José, COSTA RICA – Estadio

11 Bogotá, COLOMBIA – Vive Claro… pic.twitter.com/nAxHoxk3ku — Iron Maiden (@IronMaiden) December 12, 2025

Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster.cl, con preventa el 16 de diciembre a las 11:00 horas para clientes Entel y pagos con tarjeta Santander, con un 20% de descuento. La venta general comenzará el 18 de diciembre a las 11:01 horas.

Tras este tour, la banda confirmó que se tomará un descanso de las giras durante 2027.