En Cruzados abordan la conformación del plantel de la UC para 2026: “Lo ideal es que esté lo más resuelto posible cuando iniciemos la pretemporada”

Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados, conversó con ADN Deportes este viernes y se refirió a la conformación del plantel para la temporada 2026, donde Universidad Católica tendrá cinco competiciones: Supercopa, Campeonato Nacional, Copa de la Liga, Copa Chile y Copa Libertadores.

“La secretaría técnica, la gerencia deportiva y el cuerpo técnico, han trabajado durante todo el semestre en la evaluación del actual plantel y de potenciales refuerzos para la siguiente temporada. Se trabaja con mucha anticipación y planificación, pero los tiempos dependen de dos partes”, partió señalando Pareja.

“Confiamos que en las próximas semanas podamos tener algunas noticias. Lo ideal es que el plantel esté lo más resuelto posible cuando iniciemos la pretemporada el 5 de enero”, comentó sobre la fecha idónea para definir la plantilla de la UC.

Sin embargo, el gerente general de Cruzados remarcó que tienen hasta la cuarta fecha del Campeonato Nacional para sumar refuerzos. “Entendiendo cómo funciona esta industria, es normal que, durante enero y hasta el término de la cuarta fecha, pueda llegar algún jugador si es que nos aparece una oportunidad que valga la pena esa espera”, sostuvo.

“Estamos muy confiados con la seriedad y el profesionalismo de las áreas técnicas de nuestro equipo, para poder conformar la mejor planilla posible para la próxima temporada”, concluyó.