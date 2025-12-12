El potente mensaje de Sebastián González a Blanco y Negro: “Hay que darle un orden interno, este año ha sido muy caótico”

Tal como adelantamos el pasado jueves, Jaime Vargas, arquero de Deportes Recoleta, es una de las opciones que maneja Colo Colo en el mercado de fichajes de cara al 2026.

El joven guardameta de 21 años y 1,92 metros de altura ha sido una de las grandes revelaciones de la Primera B. Para saber más acerca de la situación del futbolista, ADN Deportes contactó a Sebastián “Chamagol” González, exdelantero de los albos y actual gerente deportivo del “Reco”, quien entregó más detalles sobre el rumor.

“La verdad es que nos sorprendió de alguna manera, ya que se empezó a hacer viral, salió mucha información, pero más allá de esa sorpresa a nivel mediático, no ha llegado ninguna oferta por Jaime. Sí lo han sondeado algunos equipos, sobre todo de Primera División, pero directamente Colo Colo, la verdad es que no”, comenzó diciendo el exseleccionado nacional.

“Hablando del rumor, claro que es muy lindo en base a que esté sonando en un equipo grande como Colo Colo. Es un arquero con mucha proyección, de un biotipo importante para el medio. No hay arqueros que tengan la competencia que viene teniendo Jaime, los minutos sumados en una categoría que es bastante exigente y en la que ha venido evolucionando en el puesto”, continuó.

Además, como canterano del “Cacique”, también abordó el pésimo año que vivió el club y dejó un potente mensaje a los dirigentes de Blanco y Negro. “No fue un año bueno. Los colocolinos, creo yo, creían que el Centenario se iba a dar de otra manera, quizás con un título o clasificando a un torneo internacional para 2026, que era lo mínimo. Creo que es algo que te hace aterrizar y también mirar con otra perspectiva, sobre todo en el tema económico”, afirmó.

“Hay que darle un orden interno, que uno ha visto que este año ha sido bastante caótico por momentos. Esas son las cosas que se tienen que aterrizar con orden, con profesionalismo, con ideas, con trabajo, porque Colo Colo siempre se merece estar en los primeros lugares, pero para merecerlo también hay que hacer las cosas bien”, sentenció “Chamagol” González.