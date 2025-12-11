Colo Colo mira a la Primera B para buscar un arquero de cara a la temporada 2026 / Sebastian Beltran Gaete

Uno de los elementos que en Colo Colo comenzaron a revisar, tomando en cuenta que Fernando Ortiz fue ratificado en la banca del “Cacique”, es la posibilidad de sumar jugadores.

Al respecto, entre las posiciones a reforzar está la de un arquero, considerando el interés que persiste en Uruguay para que Brayan Cortés siga en Peñarol.

Con ello en mente, el cuadro albo solo se quedaría con Fernando de Paul como arquero con actividad permanente con tal de afrontar la próxima temporada.

Según información de ADN Deportes, en el Estadio Monumental ya hay un nombre que interesa: Jaime Vargas, portero de 21 años y que milita en Deportes Recoleta.

Con 1,92 metros de estatura, acumuló 32 partidos en 2025, entre la Primera B y Copa Chile.

De hecho, su nombre estaba en la carpeta de Unión Española si es que el cuadro hispano hubiera permanecido en Primera División.

Sin embargo, ahora Jaime Vargas aparece como alternativa para sumarse a Colo Colo, considerando que, a su experiencia jugando en el ascenso, se suma el ya haber sido convocado a la selección chilena, siendo parte de la fecha FIFA de octubre, cuando La Roja se impuso a Perú en La Florida.

De momento, Eduardo Villanueva es el segundo arquero albo, pero de prosperar las negociaciones para el arribo del jugador de Deportes Recoleta, según información de ADN Deportes, pediría su salida del club.