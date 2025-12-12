Coquimbo será sede del primer triatlón 5150 en Chile

Un nuevo avance sumó el triatlón en Chile con la inclusión de una nueva prueba para los amantes de esta especialidad, que combina natación, ciclismo y trote.

Se trata del primer evento en nuestro país con la licencia 5150, parte de The Ironman Group, con lo que asoma como una competencia ideal para preparar los Ironman 70.3 que se disputan tradicionalmente en el sur del país.

En este caso, el torneo se desarrollará en Coquimbo y contempla la distancia olímpica, es decir, 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de trote.

“Teníamos hace tiempo la inquietud de llevar una carrera del más alto estándar internacional al norte de Chile y la Municipalidad de Coquimbo nos abrió las puertas para llegar con esta nueva distancia que posibilitará a un gran número de deportistas participar porque se trata de una prueba exigente, pero muy accesible e inspirada en la energía que nos entrega la rica geografía nortina”, explicó la directora deportiva del evento, Fernanda Castro.

Este formato inédito tendrá salida y llegada en la playa, mientras que solo el ciclismo saldrá de la ciudad para desarrollarse en la Ruta 5 Norte. El evento es organizado por World Centric Group, productora encargada de los Ironman 70.3 de Valdivia y Puerto Varas.