;

Coquimbo será sede del primer triatlón 5150 en Chile

La distancia servirá de preparación para quienes deseen disputar los Ironman en el sur del país.

Carlos Madariaga

Coquimbo será sede del primer triatlón 5150 en Chile

Coquimbo será sede del primer triatlón 5150 en Chile / Cedida

Un nuevo avance sumó el triatlón en Chile con la inclusión de una nueva prueba para los amantes de esta especialidad, que combina natación, ciclismo y trote.

Se trata del primer evento en nuestro país con la licencia 5150, parte de The Ironman Group, con lo que asoma como una competencia ideal para preparar los Ironman 70.3 que se disputan tradicionalmente en el sur del país.

Revisa también:

ADN

En este caso, el torneo se desarrollará en Coquimbo y contempla la distancia olímpica, es decir, 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de trote.

“Teníamos hace tiempo la inquietud de llevar una carrera del más alto estándar internacional al norte de Chile y la Municipalidad de Coquimbo nos abrió las puertas para llegar con esta nueva distancia que posibilitará a un gran número de deportistas participar porque se trata de una prueba exigente, pero muy accesible e inspirada en la energía que nos entrega la rica geografía nortina”, explicó la directora deportiva del evento, Fernanda Castro.

Este formato inédito tendrá salida y llegada en la playa, mientras que solo el ciclismo saldrá de la ciudad para desarrollarse en la Ruta 5 Norte. El evento es organizado por World Centric Group, productora encargada de los Ironman 70.3 de Valdivia y Puerto Varas.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad