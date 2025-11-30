Este domingo, se llevó a cabo el Ironman 70.3 de Valdivia con la participación de más de 2.000 triatletas, donde el chileno Diego Moya se coronó como el ganador de la categoría masculina.

El deportista de 27 años estableció un nuevo récord nacional al completar el recorrido que consistió en 1.9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21.1 km de carrera a pie en un tiempo de 3:35:30.

El podio fue completado por el argentino Luciano Taccone en la segunda posición con un tiempo de 3:36:13, mientras que el estadounidense Colin Szuch acabó tercero con 3:37:14.

Tras consagrarse campeón, Diego Moya conversó con ADN Deportes y manifestó su felicidad por la victoria: “Estoy muy cansado, mis piernas están sufriendo, pero aun así muy contento por el público que estuvo alentándonos, agradecerle a todos y vamos a seguir dejando el nombre de Chile en lo más alto”.

“Creo que la clave era mantener una alimentación adecuada, no pasarse en el ciclismo y ser inteligente en la corrida. Hemos estado corriendo todo el año, pero quedaban las carreras en Chile. Era algo que no me lo voy a perder, así que feliz de llevarme esta victoria", agregó.

Bárbara Riveros también se subió al podio

En la categoría femenina, Bárbara Riveros también logró subirse al podio en el Ironman 70.3 de Valdivia, luego de concluir tercera con un tiempo de 4:11:04.

La ganadora fue la argentina Romina Biagioli con un crono de 4:08:10, mientras que la plata quedó en manos de la francesa Nikita Paskiewiz con 4:09:10.

“Mis expectativas eran bastante bajas. No he hecho ningún bloque específico de esta distancia. He competido sin parar desde septiembre en distancias cortas, así que más que contenta", declaró Riverso en conversación con ADN Deportes.

“No sabía si aguantaría la bicicleta, si iba a reventar en el trote, pero traté de mantener un ritmo lo más constante posible y poder llegar a la línea de llegada y entregarle un podio a todo mi país. Estoy muy agradecida de todos los valdivianos que estuvieron afuera apoyándonos como nunca”, añadió.