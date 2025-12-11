Ciclismo: Grand Prix Lago Ranco abre inscripciones para su octava versión

El ciclismo de nuestro país ha sumado durante los últimos años el desarrollo de una de las pruebas más masivas en el sur.

Se trata del Grand Prix de Lago Ranco, que este año completó su séptima edición, reuniendo a 1.200 competidores.

Los organizadores ya anunciaron la fecha de la prueba que contempla 114 kilómetros en la vuelta al lago Ranco, con salida y llegada en Bahia Coique.

La octava edición del evento se desarrollará el sábado 7 de noviembre de 2026, para lo cual se abrieron las inscripciones este miércoles, a través del sitio oficial.

“Invitamos a todos los amantes del deporte al aire libre y la naturaleza a vivir esta experiencia única en Chile. Esta es una carrera en la que pueden participar ciclistas profesionales, amateurs, debutantes y todos a quienes les gusta asumir nuevos desafíos”, señala Sebastián Noguera, director ejecutivo de AndesChimp, organizadores de la carrera. Además, se repartirán 2 millones de pesos entre los ganadores.