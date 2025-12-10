“Sería un verdadero sueño”: la expectativa entre las autoridades del deporte en Chile para albergar los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2030 / Team Chile

El Comité Olímpico Internacional dio a conocer a Santiago como una de las tres ciudades en competencia por ser la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.

Asunción y Bangkok son las otras ciudades contra las cuales nuestro país buscará destacar con tal de ser escogida para albergar el megaevento, decisión que se comunicará en junio de 2026.

“Estamos muy felices. Ha sido casi un año de mucho trabajo con muchas entidades públicas y privadas. Tener un evento olímpico en nuestro país sería un verdadero sueño. Los Juegos Olímpicos de la Juventud tienen competencia de alto nivel y además relevan el rol del deporte como eje para construir una sociedad mejor”, destacó ante esta noticia el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica.

“Esto demuestra la preparación y capacidad de gestión de Chile a través de infraestructura deportiva de nivel internacional, que se ha llevado a cabo durante los últimos 3 gobiernos, y que se ha podido evidenciar en la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, y en una serie de otros eventos. Estamos orgullosos y preparados en caso de que sea Santiago la ciudad elegida para albergar los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030”, agregó Jaime Pizarro, Ministro del Deporte.

Habrá que esperar cómo sigue el trabajo de Chile en el grupo de “Diálogo Dirigido” en pos de que nuestro país pueda eventualmente ser escogido como sede del torneo planetario.