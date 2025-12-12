;

Alerta en Macul: Vicente Pizarro podría dejar Colo Colo para reemplazar a otro chileno en un gigante de América

Según información de ADN Deportes, Independiente vendría a la carga por el capitán de los albos en caso de que Felipe Loyola salga del club.

Colo Colo vivirá un mercado de fichajes bastante complicado este verano, ya que entre los problemas económicos que atraviesa el club y la no clasificación a copas internacionales, contará con un presupuesto muy acotado.

Es por esto que desde Blanco y Negro podrían apostar por vender a buen precio a algunas de sus figuras para así tener un mayor margen de maniobra en cuanto a refuerzos, donde uno de los jugadores que más réditos podría dejar es Vicente Pizarro.

Según información de ADN Deportes, un equipo que podría venir a la carga por el capitán de los albos es Independiente de Avellaneda, que tendría en la mira al seleccionado nacional como un posible reemplazante del también chileno Felipe Loyola.

Esto se debe a que en los últimos días han circulado rumores que vinculan al ex Huachipato con diversos clubes de Brasil, siendo el Santos de Neymar uno de los más interesados en contar con el “Pipe”.

Ante esta eventual salida de Loyola, Gustavo Quinteros, actual DT de Independiente, posaría sus ojos en Pizarro, a quien ya dirigió cuando estuvo en Colo Colo. De hecho, fue él quien lo hizo debutar en el profesionalismo allá por 2021.

