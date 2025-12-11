TV+ cierra el 2025 con nuevo programa: lo conducirá José Miguel Viñuela y una querida figura de redes sociales

TV+ prepara una nueva apuesta televisiva para cerrar el año. El canal confirmó que el programa Desde mi cocina con la Nené debutará el lunes 15 de diciembre a las 15:00 horas, con la conducción de José Miguel Viñuela y Jeannette Vilches, conocida como “La Nené del Pueblo”.

La propuesta busca rescatar la calidez del hogar y la complicidad que ambos rostros han mostrado en redes sociales. “Este es un programa que nació prácticamente en pandemia… Me puso de pie después de haber salido de Mega”, expresó el también conductor de Tal Cual sobre el origen del espacio.

Jeannette Vilches, oriunda de Molina, es asesora del hogar y parte fundamental en la familia del animador, cuidando por años de sus hijos. Su popularidad creció con el webshow homónimo, que ahora da el salto a la pantalla abierta. Viñuela ha destacado en varias ocasiones que su relación va más allá del trabajo. “Trabajar con ella, puta la raja… Ha criado prácticamente a todos mis hijos”, afirmó.

La “Nené del Pueblo” es conocida por su amor a las tradiciones chilenas, gustándole mucho andar en caballo y vestirse con trajes típicos del folclore nacional. Su éxito con su webshow ha sido tanto, que actualmente posee más de 79 mil seguidores en su cuenta personal en Instagram. Conoce a Viñuela y a su esposa desde antes de que tuvieran su primer hijo.

Por su parte, el expresentador de Mekano también adelantó el sello del programa: “La química se mantiene intacta… recetas fáciles, ricas, caseras”, agregando que la confianza entre ambos será clave: “Nos conocemos, nos cachamos las mañas… Problemas para tener química al aire no vamos a tener nunca”.

Finalmente, José Miguel Viñuela invitó a la audiencia a sumarse: “Una cocina sencilla, cercana, hogareña… esperamos que la gente nos acompañe y se divierta”.