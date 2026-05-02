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“Nos resulta inverosímil”: subsecretaria de Vivienda cuestiona interpelación a Poduje por demolición en El Olivar

Natalia Aguilar señaló que buscan garantizar estándares técnicos adecuados en la reconstrucción de las viviendas afectadas por el megaincendio.

Ruth Cárcamo

AGENCIA UNO

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La subsecretaria de Vivienda, Natalia Aguilar, se refirió a la interpelación contra el ministro Iván Poduje anunciada por la diputada Ana María Gazmuri, a raíz de la demolición de más de 50 viviendas en El Olivar, tras el incendio de 2024.

Fue en el programa Aquí Se Debate de CNN Chile donde la legisladora, integrante de la comisión de Vivienda, detalló que visitarán el sector y que además enviaron un oficio a Contraloría.

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“Tenemos los informes y los analizamos en detalle. Ninguno de ellos concluye que haya que demoler. Sin embargo, lo que se señala es qué es lo que se debe mejorar, y en gran parte tiene que ver con el fuego”, indicó Gazmuri.

“Nos resulta inverosímil”

Al respecto, la subsecretaria señaló que “nos resulta inverosímil que, mientras este ministerio denuncia eventuales fraudes que afectan a familias damnificadas, instruye sumarios administrativos y adopta medidas para asegurar que los proyectos cumplan con los estándares técnicos, existan voces en el Congreso que aboguen por una entidad que actualmente está siendo investigada”, según consignó La Tercera.

“Nuestra prioridad ética, técnica y profesional está en las familias de El Olivar y en cumplir con otorgarles una solución habitacional que responda a los estándares que corresponden”, añadió.

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