“No sabes la falta que nos haces”: dolor en la familia de Jorge Zabaleta tras triste pérdida

El actor, su esposa y sus hijos se vieron impactados por este deceso.

Alejandro Basulto

Canal 13

Canal 13

Un triste momento vive el actor chileno Jorge Zabaleta junto a su familia tras la muerte de Wako, el perro que los acompañó durante años. La noticia fue dada a conocer por Milagros Zabaleta, hija del rostro de Canal 13.

La influencer no pudo despedirse del animal debido a que se encuentra estudiando en California, Estados Unidos. Y a través de Instagram, compartió varias imágenes y escribió: “Mi compañero de aventuras, mi Wako❤️ te voy a echar de menos, que raro va a ser volver y que no estés esperándome, moviendo el poto. Me duele no haber podido estar ahí. Te amo descansa mi Wakito. Mi n.º 1 para siempre”.

Francisca Allende, esposa del actor, también expresó su pesar en redes sociales con sentidas palabras, debido a todo el tiempo en el que can le hizo compañía a ella, su marido y a sus tres hijos.

No sabes la falta que nos haces, tu alegría al vernos llegar, nuestros viajes a Ranco contigo, los paseos con la Rita, tu risa nerviosa, tu amor incondicional y tu compañía. Te vamos a echar tanto de menos, te amaremos siempre Wako querido, gracias por tantas alegrías”, redactó en una storie en Instagram.

Por su parte, Antonio Zabaleta, el menor de la familia Zabaleta Allende, se sumó a la despedida y afirmó que “siempre va a estar con nosotros”. Mientras que el mayor de los hijos del exprotagonista de Machos, Raimundo Zabaleta, todavía no se ha referido a este deceso en sus redes sociales.

