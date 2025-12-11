Revelan el millonario monto que se haría María José Quintanilla en el verano: cifra para caerse de espaldas

La ausencia de María José Quintanilla en el Festival de Viña del Mar 2026 es un hecho, pero el interés mediático por el caso está lejos de cesar.

Desde la organización del certamen señalaron que intentaron incluirla en la parrilla de 2025, pero que su hermano y manager nunca asistió a las reuniones. Por otro lado, el círculo cercano de la artista aclaró que no han recibido ninguna oferta formal para presentarse en el evento, a pesar de que la cantante es uno de los rostros más reconocidos de Mega, canal que transmite el festival.

En Plan Perfecto se revelaron detalles sobre las ganancias de la cantante, quien tiene agendadas 48 presentaciones entre diciembre y febrero. Según el espacio, la cifra total alcanzaría los $1.200 millones. “Si gana eso, ¿el Festival de Viña le aporta algo de verdad a María José Quintanilla?”, cuestionó el animador Eduardo de la Iglesia durante la conversación.

Además, se explicó que la intérprete cobra $25 millones por show, de los cuales $18 millones son para ella, según información entregada por Renata Bravo tras consultar con un especialista. También se indicó que, tras descuentos por impuestos, de los $1.200 millones proyectados, $800 millones quedarían en manos de la artista.

Finalmente, el programa destacó que la animadora recibe un sueldo mensual de $18 millones en Mega, canal donde es uno de sus rostros al ser animadora de los programas De Paseo y Coliseo.