Gobierno descarta vulneración de Clave Única tras alerta por filtración

Autoridades aseguraron que el sistema sigue operativo y sin evidencia de afectación, pese a reportes de posible exposición de datos.

Verónica Villalobos

Gobierno Digital negó que hackers hayan accedido a las clave única de todos los chilenos

Santiago

La Secretaría de Gobierno Digital de Chile descartó que la Clave Única haya sido vulnerada, tras la circulación de reportes sobre una presunta filtración de datos que involucraría a diversas entidades públicas y privadas.

A través de un comunicado, la institución afirmó que “no hay evidencia de que la infraestructura y la base de datos de la Clave Única haya sido afectada por ningún incidente de ciberseguridad relacionado con estos reportes”, enfatizando que el sistema “se encuentra 100% operativa, segura y funcionando con normalidad”.

Desde el organismo también señalaron que la plataforma cuenta con altos estándares de seguridad y monitoreo continuo, en coordinación con la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Chile, para resguardar los datos de la ciudadanía.

La alerta surgió a partir de un informe de la empresa de ciberseguridad Vecert Analyzer, que advirtió sobre una eventual vulneración de bases de datos de compañías de telecomunicaciones y organismos públicos, incluyendo al Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile.

Según ese reporte, un actor identificado como “rutify” habría difundido información en plataformas como Telegram, incluyendo datos sensibles como nombres, RUT, direcciones e incluso antecedentes médicos. Sin embargo, desde el Registro Civil también descartaron que se trate de información correspondiente a sus sistemas.

En paralelo, la Agencia Nacional de Ciberseguridad indicó que se encuentra analizando la presunta actividad, aunque precisó que hasta ahora no ha sido posible corroborar la autenticidad ni el alcance de los datos difundidos.

