Tres días de terror: el violento secuestro de joven de 26 años que conmociona Quilpué y que quedó en video

Un estremecedor caso de secuestro y torturas se investiga en Quilpué, luego de que un joven de 26 años denunciara haber sido retenido y agredido durante tres días por al menos tres sujetos que lo habrían drogado, amarrado, golpeado y amenazado con una escopeta hechiza.

El hecho, que quedó registrado en un video difundido en redes sociales, generó profunda preocupación en autoridades regionales.

Según la información entregada por Carabineros y corroborada por la Fiscalía, el secuestro ocurrió el domingo 7 de diciembre, cuando la víctima se encontraba en la casa de unos amigos en el sector de Pompeya Sur. Desde allí, fue sacado contra su voluntad por los agresores, quienes lo llevaron a un domicilio donde permaneció retenido.

“El día domingo, en horas de la tarde, un masculino mayor de edad fue retenido en contra de su voluntad en un domicilio ubicado en Pompeya Sur, lugar en donde le dieron una bebida con alguna sustancia que le hizo perder la conciencia, siendo objeto de diferentes agresiones y vejámenes, tal como aparecen en videos que han sido publicados en redes sociales”, detalló el fiscal de Quilpué, Roberto Depaux.

Durante su cautiverio, los secuestradores enviaron mensajes desde el teléfono del joven exigiendo depósitos de dinero a sus contactos. Finalmente, la víctima fue liberada en el barrio industrial de Belloto Norte, donde logró pedir ayuda y trasladarse a un centro asistencial. Según el parte médico, presenta lesiones de carácter grave.

Las imágenes viralizadas fueron clave para avanzar en la investigación. En ellas se observa que los posibles responsables serían jóvenes chilenos de entre 18 y 20 años, aparentemente ya identificados por la policía. La Fiscalía instruyó a la Brigada de Robos de la PDI para profundizar en las diligencias y esclarecer responsabilidades.

La víctima, aún recuperándose, publicó un mensaje en redes sociales señalando que permanece sin teléfono tras el ataque: “Estoy un poco mejor… me dejaron mal. Necesito ayuda para conseguir un teléfono y de a poco voy a ir respondiendo”.e

Es más, en la misma red social, expuso que lo inculparon falsamente de quemar una casa para luego torturarlo, entre otras cosas. “La mayoría me están fundando y me están culpando de violeta (violador) y por otras cosas, nada que ver, solo fue por lo que subí al storie y expliqué y todo el mundo sabe por lo que fue, y tengo la cagada weon”, expresó.

La investigación sigue en curso.

