¿Qué es el lucro cesante? La indemnización poco conocida que puede cambiar un caso laboral en Chile / Pablo Ovalle Isasmendi

El lucro cesante es una compensación por los ingresos futuros que un trabajador deja de percibir, normalmente vinculado a un despido injustificado o un accidente laboral. Aunque es una figura jurídica clave, muchos chilenos desconocen que pueden exigirla. Expertos explican por qué conocer este derecho es fundamental en el actual mercado laboral.

En medio de un mercado laboral marcado por la incertidumbre, contratos temporales y despidos anticipados, un concepto jurídico empieza a tomar relevancia por su impacto directo en la economía de miles de personas: el lucro cesante.

Se trata de una indemnización que busca compensar la ganancia legítima que un trabajador dejó de percibir debido a un incumplimiento del empleador o a un daño que afecta su capacidad de generar ingresos.

A diferencia del daño emergente, que cubre pérdidas reales e inmediatas, el lucro cesante apunta al futuro: a los ingresos que la persona razonablemente esperaba obtener si el hecho dañino no hubiera ocurrido. Por ello, su cálculo requiere evidencia, proyecciones de renta y/o un análisis de probabilidad sobre la continuidad laboral.

Los casos a considerar

En Chile, esta figura aparece con frecuencia en tres escenarios. El primero son los despidos injustificados, especialmente cuando afectan contratos por obra, faena o a plazo fijo. En estos casos, el trabajador puede reclamar los ingresos que habría recibido hasta la fecha pactada de término del contrato.

El segundo escenario son los accidentes laborales o enfermedades profesionales, que pueden reducir la capacidad del trabajador para seguir desempeñando su labor. Si esa incapacidad afecta sus ingresos futuros, el lucro cesante permite calcular qué dejó de percibir debido al hecho dañoso.

El abogado y socio del área laboral de GrupoDefensa.cl , Matías Espinoza, lo resume así: “El lucro cesante es lo que dejó de ganar una persona, en este caso un trabajador, por el incumplimiento de su empleador.”

Para su determinación, los tribunales analizan antecedentes como el salario previo, la duración esperada del vínculo laboral, la edad y la proyección económica del trabajador. No se trata de conjeturas, sino de un cálculo sustentado en pruebas.

Espinoza agrega: “El lucro cesante lo que busca es reparar o indemnizar al trabajador por lo que dejó de ganar. Pero siempre vinculado al término de una relación laboral, por ejemplo, contratos por obra, faena o contratos a plazo fijo o bien asociado a un accidente del trabajo o una enfermedad profesional, cuando la incapacidad asignada le impide seguir desarrollando la actividad que venía desempeñando”.