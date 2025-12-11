Se confirma una salida en Deportes Iquique tras el descenso a la Primera B: anuncio oficial del club

Ya consumado el descenso a la Primera B, Deportes Iquique anunció este jueves la salida del director deportivo del club, Javier Di Gregorio.

“Deportes Iquique informa que, a partir de hoy, Javier Di Gregorio deja de ejercer el cargo de director deportivo de la institución, dando por finalizado su vínculo laboral con el club. El club valora el tiempo y la dedicación que destinó al ejercicio de sus funciones durante su periodo en la institución”, señaló el cuadro norteño a través de un comunicado oficial.

“Esta decisión se enmarca en los procesos internos que la dirigencia está llevando adelante para la reestructuración del área deportiva”, agregó el elenco iquiqueño.

Vale destacar que Deportes Iquique está en medio de un reclamo por un resquicio reglamentario que evitaría el descenso del club y también el de Unión Española, situación que tendrá que resolver rápidamente el directorio de la ANFP.