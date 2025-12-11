;

Se confirma una salida en Deportes Iquique tras el descenso a la Primera B: anuncio oficial del club

El cuadro iquiqueño informó que Javier Di Gregorio dejó su cargo de director deportivo.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Ya consumado el descenso a la Primera B, Deportes Iquique anunció este jueves la salida del director deportivo del club, Javier Di Gregorio.

“Deportes Iquique informa que, a partir de hoy, Javier Di Gregorio deja de ejercer el cargo de director deportivo de la institución, dando por finalizado su vínculo laboral con el club. El club valora el tiempo y la dedicación que destinó al ejercicio de sus funciones durante su periodo en la institución”, señaló el cuadro norteño a través de un comunicado oficial.

Revisa también:

ADN

“Esta decisión se enmarca en los procesos internos que la dirigencia está llevando adelante para la reestructuración del área deportiva”, agregó el elenco iquiqueño.

Vale destacar que Deportes Iquique está en medio de un reclamo por un resquicio reglamentario que evitaría el descenso del club y también el de Unión Española, situación que tendrá que resolver rápidamente el directorio de la ANFP.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad