;

“Deportar a tanta gente será complicado”: reconocido periódico detalla una de las medidas más controvertidas de Kast

El artículo incorpora, entre otras voces, la de Edgar Casanova, un joven venezolano con derecho a voto en Chile.

ADN Radio

Agencia Uno

Agencia Uno

El influyente semanario británico The Economist proyectó que José Antonio Kast tiene altas probabilidades de convertirse en el próximo Presidente de Chile, apuntando a que el temor ciudadano frente a la delincuencia y la inmigración sería uno de los principales motores de su posible triunfo en la segunda vuelta de este domingo.

El análisis se apoya, entre otros testimonios, en el de Edgar Casanova, un joven venezolano habilitado para votar, quien asegura que apoyará al candidato republicano pese a que él mismo propone endurecer la política migratoria.

ADN

José Antonio Kast / VICTOR HUENANTE

“Me dan pena las personas indocumentadas, pero los comunistas me dan mil veces más miedo”, afirmó, en referencia a la abanderada oficialista Jeannette Jara.

Según el medio, Kast ha logrado instalar un tono “mesurado” que ha reducido la inquietud sobre su futuro estilo de gobierno. Aun así, advierte que su administración podría convertirse en un caso de estudio en materia de deportaciones masivas, medidas de seguridad y ajustes fiscales.

Revisa también

ADN

¿Un gobierno de Kast?

The Economist sostiene que Kast impulsaría un modelo cercano al del expresidente estadounidense Donald Trump. Esto incluiría el despliegue de soldados y tecnología para reforzar fronteras, además de centros de internamiento para quienes esperen deportación.

ADN

Getty Images / Tom Williams

Sin embargo, reconoce que expulsar a cientos de miles de migrantes irregulares sería extremadamente complejo, en especial porque Venezuela no acepta retornos forzados.

En materia de seguridad, la revista resume su propuesta como “mano dura”: penas más largas, nuevas cárceles de máxima seguridad y presencia militar en zonas afectadas por el crimen organizado. Aunque esto es polémico por la historia del país, el semanario apunta a que podría recibir suficiente respaldo político para avanzar, aunque no sin resistencia del Congreso.

En lo económico, Kast apuesta por reducir burocracia y bajar impuestos corporativos, junto con un recorte del gasto público por 6.000 millones de dólares. No obstante, el semanario afirma que esa meta es vista por varios economistas como difícil de concretar sin afectar servicios esenciales.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad