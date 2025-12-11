“Deportar a tanta gente será complicado”: reconocido periódico detalla una de las medidas más controvertidas de Kast
El artículo incorpora, entre otras voces, la de Edgar Casanova, un joven venezolano con derecho a voto en Chile.
El influyente semanario británico The Economist proyectó que José Antonio Kast tiene altas probabilidades de convertirse en el próximo Presidente de Chile, apuntando a que el temor ciudadano frente a la delincuencia y la inmigración sería uno de los principales motores de su posible triunfo en la segunda vuelta de este domingo.
El análisis se apoya, entre otros testimonios, en el de Edgar Casanova, un joven venezolano habilitado para votar, quien asegura que apoyará al candidato republicano pese a que él mismo propone endurecer la política migratoria.
“Me dan pena las personas indocumentadas, pero los comunistas me dan mil veces más miedo”, afirmó, en referencia a la abanderada oficialista Jeannette Jara.
Según el medio, Kast ha logrado instalar un tono “mesurado” que ha reducido la inquietud sobre su futuro estilo de gobierno. Aun así, advierte que su administración podría convertirse en un caso de estudio en materia de deportaciones masivas, medidas de seguridad y ajustes fiscales.
¿Un gobierno de Kast?
The Economist sostiene que Kast impulsaría un modelo cercano al del expresidente estadounidense Donald Trump. Esto incluiría el despliegue de soldados y tecnología para reforzar fronteras, además de centros de internamiento para quienes esperen deportación.
Sin embargo, reconoce que expulsar a cientos de miles de migrantes irregulares sería extremadamente complejo, en especial porque Venezuela no acepta retornos forzados.
En materia de seguridad, la revista resume su propuesta como “mano dura”: penas más largas, nuevas cárceles de máxima seguridad y presencia militar en zonas afectadas por el crimen organizado. Aunque esto es polémico por la historia del país, el semanario apunta a que podría recibir suficiente respaldo político para avanzar, aunque no sin resistencia del Congreso.
En lo económico, Kast apuesta por reducir burocracia y bajar impuestos corporativos, junto con un recorte del gasto público por 6.000 millones de dólares. No obstante, el semanario afirma que esa meta es vista por varios economistas como difícil de concretar sin afectar servicios esenciales.
