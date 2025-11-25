Tras nuevo etiquetado: estos son los medicamentos que pueden afectar la conducción

Durante este martes, en una actividad encabezada por el Ministerio de Transportes, el Instituto de Salud Pública y la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, el Gobierno presentó un nuevo sistema de advertencias que deberán incluir los medicamentos que puedan afectar la conducción de vehículos o el manejo de maquinaria por efectos como somnolencia, mareos o alteraciones neurológicas.

Concretamente, la resolución establece que las cajas y folletos deberán incorporar un triángulo rojo con un automóvil en el centro, símbolo que advertirá a los usuarios que el fármaco podría representar un riesgo al conducir.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, afirmó que esta medida “permitirá informar a las personas que se ponen detrás de un volante o maquinaria que el medicamento que están consumiendo puede generar mareos, somnolencia, vértigo u otros efectos que inciden en la seguridad vial”.

La autoridad precisó que no se trata de una prohibición para conducir, sino de entregar información para que las personas tomen precauciones, como esperar antes de manejar o consultar con un profesional de salud.

Además, se informó que el cambio se aplicará tanto a medicamentos con receta como a productos de uso común, incluidos antialérgicos, analgésicos o tratamientos para el resfrío

Desde Conacet, su jefa, Luz Infante, detalló que en 2024 murieron 34 personas en siniestros de tránsito asociados al consumo de medicamentos, sin considerar sus efectos. “Manejar es una tarea que requiere atención total. Esta advertencia permitirá generar mayor conciencia y conversación dentro de las familias sobre seguridad vial”, señaló.

Estos son los medicamentos que pueden afectar la conducción

El jefe de la Agencia Nacional de Medicamentos del ISP, Jorge Canales, agregó que el nuevo etiquetado se alinea con modelos aplicados en España, Francia y Japón. “En caso de somnolencia, mareos, vértigo u otros síntomas del sistema nervioso central, la persona debe consultar a un profesional antes de conducir”, indicó.

El ISP determinó una serie de principios activos sobre los cuales dichos medicamentos deberán contar con este distintivo, siendo algunos de ellos Clonazepam, Lorazepam, Tramadol, Codeína, Clorfenamina y Metamizol , entre otros.

La resolución establece un plazo máximo de 36 meses para que todos los titulares de registros sanitarios actualicen sus productos. Los nuevos medicamentos deberán incorporar la advertencia desde el inicio.

Según el Gobierno, el objetivo es que, al igual que ocurrió con el etiquetado de alimentos, esta información permita a los usuarios tomar decisiones informadas antes de conducir u operar maquinaria.