Fin de una era: importante canal chileno cambia de nombre y logo (y así se llamará ahora)

Esta semana se confirmó un cambio completamente inesperado en la televisión chilena.

La señal del recuerdo de Canal 13, REC TV, anunció novedades a once años de su debut, ocurrido en abril de 2014.

Explicado en simple, se deja atrás su histórico nombre y pasa a llamarse 13Rec, como parte de una evolución del 13.

Evidentemente, seguirá siendo miembro del ecosistema de la misma empresa, compuesto por las señales de televisión abierta Canal 13 y T13 en Vivo, el canal de pago 13C, la app 13Go y los sitios web de la marca.

El ajuste se puede ver desde el miércoles por la noche. “Este cambio de branding refleja la energía renovada de 13Rec, una señal que dialoga entre el pasado y el presente”, dijo Evelyn Araos, productora ejecutiva de 13Rec.

Cabe recordar que cuando la propuesta comenzó a salir al aire emitió teleseries clásicas como Machos, Brujas, Don Amor y Papi Ricky. También revivió espacios como Mediomundo y De chincol a jote.

Con el paso del tiempo, todo evolucionó a algo más ambicioso con producciones originales como RECordando Más Música con Andrea Tessa, Conciertos REC o Humor en Primera Fila.

“Recorremos los 66 años de historia de Canal 13, y lo hacemos mirando más allá de la nostalgia, pues nuestro archivo es un verdadero tesoro que nos permite ver los cambios que hemos tenido como sociedad”, sostuvo la cabecilla.

Ampliar

La nueva gráfica apuesta por un estilo moderno y lleno de color, integrando sonidos, texturas y referencias visuales mediante técnicas como el collage y el stop motion. La identidad se construye principalmente con el uso del naranjo, que remite a la historia y energía del 13, y de un azul eléctrico que aporta contraste y movimiento.