Tras más de 20 años de historia: confirman cierre de otro canal chileno y hay varios despedidos

Otro cambio en el mundo de las comunicaciones chilenas.

Universidad Autónoma de Chile Televisión confirmó el cierre definitivo de su señal abierta en La Araucanía, marcando el fin de un proyecto regional que se mantuvo activo por 22 años.

La decisión, informada hace pocos días mediante un comunicado, sorprendió a audiencias y equipos que acompañaron el desarrollo del canal desde sus inicios en Temuco.

La estación explicó que la continuidad operativa se volvió insostenible debido a la evolución del mercado audiovisual, donde nuevas tecnologías, mayores exigencias de producción y cambios en el consumo transformaron por completo el ecosistema televisivo.

Estos factores, señalaron, hicieron imposible sostener el modelo tradicional con el que UATV funcionó durante su periodo de actividad.

“Este cierre no borra la historia construida ni el impacto alcanzado. Por el contrario, pone en valor más de dos décadas de trabajo profesional, compromiso con la comunidad y aporte significativo a la comunicación regional”, describieron en el texto.

“Agradecemos a todas las personas, profesionales de las comunicaciones, equipos y audiencias que hicieron posible este recorrido y que fueron parte fundamental de la trayectoria de UATV”, continuaron.

Según medios locales, más de 20 trabajadores de la señal habrían sido despedidos.

A la par, la situación también afectaría a la carrera de Periodismo de la Universidad Autónoma de Chile, ya que esta hacía uso de UATV como espacio para pasantías y prácticas profesionales.