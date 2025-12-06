;

Querida figura de Canal 13 ingresó a pabellón tras ser diagnosticada con cáncer

Su complejo estado salud ha mantenido preocupados a sus seguidores.

Alejandro Basulto

La influencer y rostro de Canal 13, Natalia “Natu” Urtubias, informó a través de sus redes sociales que debió someterse a una intervención quirúrgica luego de que exámenes confirmaran la presencia de células cancerígenas en su útero.

El diagnóstico había sido revelado a principios de noviembre durante un capítulo del react de Mundos Opuestos 3, donde la también creadora de contenido en Arsmate explicó que enfrentaba un cáncer cervicouterino incipiente, detectado en etapa temprana.

Esta semana, la influencer comunicó que sus últimas biopsias mostraron alteraciones, lo que llevó a los médicos a decidir la cirugía para evitar el avance de las lesiones.

Aunque no detalló el nombre del procedimiento, según consignó Alfombra Roja de Canal 13, Natu señaló que está recibiendo tratamiento contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que es la principal causa de este tipo de lesiones.

Tras la operación, entregó tranquilidad a sus seguidores. “Salió todo bien mi gente querida, gracias por sus mensajes de preocupación y buenas energías”, escribió.

Fiel a su estilo, la humorista también hizo una broma sobre el preoperatorio: “Me tenía que hacer un test de embarazo antes… Esta gente no conoce mi triste historia amorosa”, comentó entre risas. Más tarde, compartió una foto de su madre y una amiga esperándola. “Y estas hermosuras me esperaban afuera, qué sería la vida sin la mamá y las amigas”, expresó.

Antes de finalizar, dejó un mensaje clave sobre prevención: “Lo que más hice en el hospital fue hablar con otras chicas la poca información que hay, sin saber cómo prevenirlo y el miedo antes de entrar a quirófano, así que, conversemos en mi canal”, junto con destacar la importancia del Papanicolaou (PAP) y los controles ginecológicos.

