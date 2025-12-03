Canal de TV anuncia cierre definitivo en Chile: dejará de transmitir a finales de este mes

El próximo 31 de diciembre un canal de televisión dejará de emitirse en Chile, poniendo fin a años de historia en la pantalla chica.

Todo se trata de Paramount Network, señal del cable que va a dejar de operar en Hispanoamérica al final de este 2025. Había nacido en 2012.

En detalle, la compañía Paramount (Skydance) solo conservará cuatro propuestas en la región: MTV, Nickelodeon, Nick Jr. y Comedy Central.

“Las cuatro señales que seguirán al aire en la región citada representan las más icónicas de la programadora y las de más audiencia”, detalló el medio Tavi Latam, el cual informa las principales novedades de la industria audiovisual.

Recientemente, proveedores de la señal ya lo han confirmado. Un ejemplo es Zapping, que informó la situación a sus suscriptores mediante un correo electrónico.

“Esta señal desaparecerá de toda Latinoamérica (...) Fueron grandes momentos con series y películas que nos acompañaron muchas noches”, describió la empresa. Al menos los clientes de esta última empresa recibirán nuevos canales.

La disminución de señales de TV paga de Paramount en Hispanoamérica es significativa, aunque la decisión tomada en Brasil hace dos meses fue incluso más radical.

De hecho, a partir de 2026 la compañía dejará de operar canales lineales en el mercado brasileño y continuará únicamente con su plataforma de streaming Paramount+ y el servicio gratuito Pluto TV, además de la distribución habitual de las películas de Paramount Pictures.