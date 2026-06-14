“Persona siniestra”: comunicador chileno desata polémica con duras declaraciones contra Pamela Jiles

El fotógrafo y comunicador Jordi Castell protagonizó una nueva polémica luego de lanzar duras críticas contra la diputada Pamela Jiles, a quien calificó como una “persona siniestra” al recordar la época en que ambos coincidieron en distintos programas de televisión.

Las declaraciones fueron realizadas durante su participación en el podcast Juzgamos y Nos Funamos, donde fue consultado sobre la figura de la parlamentaria. Ante la pregunta de si la consideraba un ángel o un demonio, Castell respondió sin titubear: “Demonio. Es lo peor esa señora”.

El comunicador también recordó antiguos episodios laborales y aseguró que conoció antecedentes relacionados con la salida de Jiles de TVN. Según su versión, la entonces periodista habría sido desvinculada debido a problemas de desempeño, afirmación que realizó al rememorar su paso como asesor de imagen en la estación televisiva.

Asimismo, acusó a la parlamentaria de haber traicionado sus principios y cuestionó su rol en la política nacional. “No tengo nada bueno que decir de ella”, sostuvo, agregando que mantiene “la peor opinión” respecto de la diputada.

Castell también revivió un episodio ocurrido en un programa de espectáculos, donde, según relató, Jiles habría insinuado públicamente que padecía una enfermedad de transmisión sexual debido a su contextura física. El fotógrafo calificó aquella situación como un acto de maldad y aseguró que fue uno de los momentos que marcó definitivamente su percepción sobre la actual parlamentaria.