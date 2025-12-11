“Dejé de lado a la U de Chile porque tenía miedo de no rendir; mi representante se enojó conmigo por eso”

Cristian Bogado, hoy retirado del fútbol profesional, tuvo un destacado paso por el fútbol chileno, donde defendió los colores de Deportes Iquique, Colo Colo y Audax Italiano.

En diálogo con el programa “Grítalo América”, de Radio ADN, el “Torito” reveló una desconocida historia sobre su llegada a Chile en 2009. “Esto nunca lo he contado. Antes de llegar a Iquique, estuve en Santiago y la gente de la U, entre ellos, Markarián, me llamaban constantemente para que yo firmara por la U, pero yo tenía un acuerdo de palabra con el presidente de Iquique, Cesare Rossi”, partió señalando.

“Dejé de lado a la U porque también tenía miedo de no rendir. Yo quería recuperarme futbolísticamente y después irme a un equipo grande. Y en ese entonces, mi representante Sergio Morales se enojó conmigo. Me dijo: ‘Cómo vas a dejar a la U por Deportes Iquique’”, agregó el exfutbolista paraguayo.

“Para que se le pasara el enojo, yo le dije a mi representante: ‘Acuérdate de esto, dentro de 4 meses volveremos a Santiago y vamos a firmar por un club grande’. Y al final fue así. La rompí en Iquique, hice 8 goles en 12 partidos, y después me quería la U, me quería Católica, pero al final me compró Colo Colo”, concluyó Cristian Bogado.

En su paso por el fútbol chileno, el “Torito” se coronó campeón del Clausura 2009 con Colo Colo. Además, marcó un total de 50 goles con la camiseta de Deportes Iquique.

Revisa el nuevo capítulo de “Grítalo América” con Cristian Bogado como invitado