El máximo goleador del fútbol chileno en 2025 no es un centrodelantero y tampoco extranjero / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

A lo largo de la temporada 2025, en ADN Deportes hemos ido haciendo un seguimiento en torno al desarrollo de los goleadores del fútbol chileno.

En un punto de la temporada, el análisis en torno al aporte goleador de los centrodelanteros nacionales era más que escuálido respecto a los extranjeros.

A lo anterior se suma también la escasa proyección de los jóvenes atacantes, considerando que la mayoría de los artilleros tienen 30 años o más.

Con el cierre de la temporada, podemos confirmar que aquella tendencia se mantiene, considerando los goles nacionales en el Campeonato Nacional, Copa Chile, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Supercopa y la selección chilena.

Al momento de elaborar el podio, el tercer lugar lo comparten dos chilenos: Fernando Zampedri (37 años), que anotó 16 tantos en el Campeonato Nacional y 1 en la Copa Sudamericana defendiendo a la UC; y Daniel “Popín” Castro (31 años), que llegó a 17 festejos con 12 en Primera División y 5 en Copa Chile con Deportes Limache.

El segundo lugar de la temporada lo tiene el argentino Lionel Altamirano, con 32 años, que completó 19 goles en 2025, con 12 en el Campeonato Nacional 2025 y siete en Copa Chile.

Sin embargo, el máximo goleador del fútbol chileno en 2025 es un jugador nacional, pero que juega de volante de salida: Leonardo Valencia, que con 15 goles en el Campeonato Nacional y otros 5 en Copa Chile llegó a 20 festejos, consagrándose como el futbolista más anotador de la temporada a sus 34 años.