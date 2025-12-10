AUDIO. “Qué puedo decir de la Copa Chile… Ganamos 13 partidos, eliminamos a Colo Colo y Coquimbo Unido. Mi equipo merecía más”
“Si a principio de año te decían que Limache iba a ser finalista de Copa Chile, no te lo imaginabas”, afirmó Víctor Rivero, DT de Deportes Limache, tras perder la final contra Huachipato.
Víctor Rivero, DT de Deportes Limache
La historia dirá que Deportes Limache estuvo a tres minutos de ser campeón de la Copa Chile 2025, siendo un equipo que recién debutaba en la Primera División de nuestro país y que hace solo dos años estaba en la Segunda División Profesional.
El entrenador de los “Tomateros”, Víctor Rivero, fue el primero en entregar un mensaje de ánimo a sus jugadores tras caer en la final mediante los penales y, en la conferencia de prensa posterior al compromiso, dejó un profundo análisis de la campaña de su equipo.
“Lamentablemente se nos escapa en una jugada casi fortuita, que la fueron a buscar con amor propio. Una secuencia de errores individuales, donde no la pudimos sacar”, comenzó diciendo el DT chileno.
“Después de lograr la ventaja, nos logramos encontrar futbolísticamente... Tuvimos el 2-0 y eso te dice que no era para nosotros. Nos terminan empatando en el minuto 95 tras una serie de rebotes”, agregó.
Acerca de la tremenda temporada que hicieron en la competencia, comentó: “Qué puedo decir de la campaña de Copa Chile: ganamos 13 partidos, 9 consecutivos. Eliminamos a Colo Colo, Coquimbo Unido y Cobreloa. Considero que mi equipo merecía más, pero bueno, esto no es de merecimientos”.
“Si a principio de año te decían que Limache iba a ser finalista de Copa Chile y de la forma en que lo hizo, no te lo imaginabas. No le puedo reprochar nada a mis jugadores, me siento orgulloso de ellos. Nos tendremos que levantar, como ha sido la vida de todos ellos”, afirmó sobre su plantel.
“Este es un equipo resiliente. Más que la vuelta larga, es un camino desde abajo. El año pasado ascendimos en los penales. Cuando tú haces todo para ganar y quedarte con la final y quedas vacío… no nos podemos reprochar nada”, sentenció Rivero.
