Desde Argentina, Brasil y la MLS: Aníbal Mosa reconoce sondeos por tres jugadores de Colo Colo
“Nosotros estamos abiertos a escuchar propuestas por nuestros jugadores”, aseguró el presidente de Blanco y Negro.
Tras ratificar a Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, abordó la situación de los jugadores del club que podrían partir al extranjero en este mercado de pases.
“Desde Argentina estarían interesados en el ‘Vicho’ Pizarro. De Brasil y la MLS habría interés por Alan Salvidia. También nos han contactado por Lucas Cepeda”, señaló el mandamás del “Cacique” sobre los sondeos que hay por los tres futbolistas albos.
Sin embargo, remarcó que aún no hay ofertas formales por los jugadores mencionados. “Por ahora, no hay nada formal. Una vez que haya algo formal, nosotros lo vamos a comunicar y lo vamos a analizar en el directorio. Seguramente vamos a tener propuestas”, indicó.
Por último, Aníbal Mosa se refirió a los supuestos sondeos desde Europa por Lucas Cepeda. “Son transcendidos. Yo no voy a confirmar ni descartar nada, pero nosotros estamos abiertos a escuchar propuestas por nuestros jugadores”, concluyó.
