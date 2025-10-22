El desolador registro de los delanteros chilenos comparado con los ‘9’ extranjeros del Campeonato Nacional
En el recuento hecho por ADN Deportes hasta la fecha 24 de la Primera División, los atacantes foráneos casi triplican en goles a los ‘9’ nacionales.
Con el cierre de las eliminatorias sudamericanas con Chile como colista y los problemas de rendimiento exhibidos por La Roja en el Mundial Sub 20, uno de los diagnósticos es el de la falta de delanteros.
Por lo mismo, en ADN Deportes elaboramos una tabla comparativa con las estadísticas de los ‘9’ chilenos y extranjeros que actualmente juegan en el Campeonato Nacional.
El criterio de clasificación que desarrollamos es el de delantero centro (9), que juegue regular u ocasionalmente en esa posición, incluyendo aquellos futbolistas que no siendo ‘9’ de origen deben desempeñar esa función.
Los datos que contiene la tabla que se lee a continuación corresponden a los partidos disputados hasta la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025.
|CLUB
|NOMBRE
|EDAD
|PAÍS
|PARTIDOS
|GOLES
|DEPORTES IQUIQUE
|STEFFAN PINO
|31
|CHILE
|21
|5
|DEPORTES IQUIQUE
|JAVIER PARRAGUEZ
|35
|CHILE
|6
|1
|DEPORTES IQUIQUE
|ÁLVARO RAMOS
|33
|CHILE
|19
|5
|COBRESAL
|DIEGO COEHLO
|30
|URUGUAY
|23
|11
|COBRESAL
|SERGIO CARRASCO
|20
|CHILE
|2
|0
|COBRESAL
|ANDRÉS VILCHES
|33
|CHILE
|16
|0
|DEPORTES LA SERENA
|ÁNGELO HENRÍQUEZ
|31
|CHILE
|15
|3
|DEPORTES LA SERENA
|ESTEBAN MOREIRA
|23
|CHILE
|15
|1
|DEPORTES LA SERENA
|FABRICIO DÍAZ
|19
|ARGENTINA
|6
|0
|DEPORTES LA SERENA
|EMANUEL HERRERA
|38
|ARGENTINA
|8
|0
|COQUIMBO UNIDO
|NICOLÁS JOHANSEN
|26
|ARGENTINA
|24
|7
|COQUIMBO UNIDO
|CECILIO WATERMAN
|34
|PANAMÁ
|22
|9
|EVERTON
|SEBASTIÁN SOSA
|31
|URUGUAY
|8
|5
|EVERTON
|MATÍAS CAMPOS LÓPEZ
|34
|CHILE
|18
|1
|EVERTON
|CRISTIAN PALACIOS
|35
|URUGUAY
|15
|3
|DEPORTES LIMACHE
|NELSON DA SILVA
|29
|ARGENTINA/BRASIL
|13
|3
|DEPORTES LIMACHE
|FACUNDO PONS
|29
|ARGENTINA
|4
|2
|DEPORTES LIMACHE
|JOAQUÍN PLAZA
|21
|ARGENTINA
|5
|1
|DEPORTES LIMACHE
|DANIEL CASTRO
|31
|CHILE
|21
|9
|UNIÓN LA CALERA
|IGNACIO MESÍAS
|24
|CHILE
|24
|1
|UNIÓN LA CALERA
|LEANDRO BENEGAS
|36
|ARGENTINA/CHILE
|16
|3
|UNIÓN LA CALERA
|SEBASTÍAN SÁEZ
|40
|ARGENTINA/CHILE
|24
|10
|UNIÓN ESPAÑOLA
|IGNACIO JERALDINO
|29
|CHILE
|22
|6
|UNIÓN ESPAÑOLA
|FRANCO RATTOTI
|20
|ARGENTINA
|4
|1
|U. CATÓLICA
|FERNANDO ZAMPEDRI
|37
|ARGENTINA/CHILE
|20
|14
|U. CATÓLICA
|DIEGO VALENCIA
|25
|CHILE
|20
|4
|U. DE CHILE
|LUCAS DI YORIO
|28
|ARGENTINA
|20
|11
|U. DE CHILE
|RODRIGO CONTRERAS
|29
|ARGENTINA
|19
|8
|U. DE CHILE
|NICOLÁS GUERRA
|26
|CHILE
|17
|3
|AUDAX ITALIANO
|LAUTARO PALACIOS
|30
|ARGENTINA
|21
|4
|AUDAX ITALIANO
|FRANCO TROYANSKY
|28
|ARGENTINA
|15
|3
|AUDAX ITALIANO
|EDUARDO VARGAS
|35
|CHILE
|7
|2
|AUDAX ITALIANO
|ALEXIS GONZÁLEZ
|20
|ARGENTINA
|8
|1
|COLO COLO
|JAVIER CORREA
|32
|ARGENTINA
|19
|9
|COLO COLO
|SALOMÓN RODRÍGUEZ
|25
|URUGUAY
|15
|0
|PALESTINO
|JUNIOR MARABEL
|27
|PARAGUAY
|23
|6
|PALESTINO
|GONZALO TAPIA
|29
|CHILE
|20
|2
|PALESTINO
|JUNIOR ARIAS
|32
|URUGUAY
|22
|2
|PALESTINO
|RONNIE FERNÁNDEZ
|34
|CHILE
|9
|0
|O´HIGGINS
|MAXIMILIANO ROMERO
|26
|ARGENTINA
|7
|5
|O´HIGGINS
|ESTEBAN CALDERÓN
|21
|CHILE
|16
|4
|O´HIGGINS
|ARNALDO CASTILLO
|28
|PARAGUAY
|19
|3
|ÑUBLENSE
|PATRICIO RUBIO
|36
|CHILE
|20
|6
|ÑUBLENSE
|GONZALO SOSA
|36
|ARGENTINA
|22
|5
|ÑUBLENSE
|PEDRO SÁNCHEZ
|27
|CHILE
|18
|2
|HUACHIPATO
|LIONEL ALTAMIRANO
|32
|ARGENTINA
|23
|11
|HUACHIPATO
|LUCIANO ARRIAGADA
|23
|CHILE
|3
|0
|HUACHIPATO
|DYLAN OYARZÚN
|22
|CHILE
|1
|0
|HUACHIPATO
|CRIS MARTÍNEZ
|32
|PARAGUAY/CHILE
|18
|5
En el resumen de todo lo expuesto, de los 191 partidos jugados hasta la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025, se han convertido 197 goles por parte de los futbolistas acotados al criterio antes expuesto.
De estos, los 28 centrodelanteros extranjeros anotaron el 72% de dichos tantos (142), mientras que los 21 nacionales convirtieron el 28% restante (55).
En simple, los ‘9’ extranjeros casi triplican en goles a los ‘9’ chilenos hasta la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025.
De los exponentes, el rango de edad va, entre los chilenos, de los 20 años que tiene Sergio Carrasco (Cobresal) a los 36 de Patricio Rubio (Ñublense), siendo el máximo artillero Daniel Castro (Limache), con 9 goles.
En los extranjeros, el más joven es Fabricio Díaz, de 19 años (Deportes La Serena) y el mayor Sebastián Sáez, de 40 años (Unión La Calera), con Fernando Zampedri (Universidad Católica) como el atacante más efectivo, con 14 goles.
