El desolador registro de los delanteros chilenos comparado con los ‘9’ extranjeros del Campeonato Nacional / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Con el cierre de las eliminatorias sudamericanas con Chile como colista y los problemas de rendimiento exhibidos por La Roja en el Mundial Sub 20, uno de los diagnósticos es el de la falta de delanteros.

Por lo mismo, en ADN Deportes elaboramos una tabla comparativa con las estadísticas de los ‘9’ chilenos y extranjeros que actualmente juegan en el Campeonato Nacional.

El criterio de clasificación que desarrollamos es el de delantero centro (9), que juegue regular u ocasionalmente en esa posición, incluyendo aquellos futbolistas que no siendo ‘9’ de origen deben desempeñar esa función.

Los datos que contiene la tabla que se lee a continuación corresponden a los partidos disputados hasta la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025.

CLUB NOMBRE EDAD PAÍS PARTIDOS GOLES DEPORTES IQUIQUE STEFFAN PINO 31 CHILE 21 5 DEPORTES IQUIQUE JAVIER PARRAGUEZ 35 CHILE 6 1 DEPORTES IQUIQUE ÁLVARO RAMOS 33 CHILE 19 5 COBRESAL DIEGO COEHLO 30 URUGUAY 23 11 COBRESAL SERGIO CARRASCO 20 CHILE 2 0 COBRESAL ANDRÉS VILCHES 33 CHILE 16 0 DEPORTES LA SERENA ÁNGELO HENRÍQUEZ 31 CHILE 15 3 DEPORTES LA SERENA ESTEBAN MOREIRA 23 CHILE 15 1 DEPORTES LA SERENA FABRICIO DÍAZ 19 ARGENTINA 6 0 DEPORTES LA SERENA EMANUEL HERRERA 38 ARGENTINA 8 0 COQUIMBO UNIDO NICOLÁS JOHANSEN 26 ARGENTINA 24 7 COQUIMBO UNIDO CECILIO WATERMAN 34 PANAMÁ 22 9 EVERTON SEBASTIÁN SOSA 31 URUGUAY 8 5 EVERTON MATÍAS CAMPOS LÓPEZ 34 CHILE 18 1 EVERTON CRISTIAN PALACIOS 35 URUGUAY 15 3 DEPORTES LIMACHE NELSON DA SILVA 29 ARGENTINA/BRASIL 13 3 DEPORTES LIMACHE FACUNDO PONS 29 ARGENTINA 4 2 DEPORTES LIMACHE JOAQUÍN PLAZA 21 ARGENTINA 5 1 DEPORTES LIMACHE DANIEL CASTRO 31 CHILE 21 9 UNIÓN LA CALERA IGNACIO MESÍAS 24 CHILE 24 1 UNIÓN LA CALERA LEANDRO BENEGAS 36 ARGENTINA/CHILE 16 3 UNIÓN LA CALERA SEBASTÍAN SÁEZ 40 ARGENTINA/CHILE 24 10 UNIÓN ESPAÑOLA IGNACIO JERALDINO 29 CHILE 22 6 UNIÓN ESPAÑOLA FRANCO RATTOTI 20 ARGENTINA 4 1 U. CATÓLICA FERNANDO ZAMPEDRI 37 ARGENTINA/CHILE 20 14 U. CATÓLICA DIEGO VALENCIA 25 CHILE 20 4 U. DE CHILE LUCAS DI YORIO 28 ARGENTINA 20 11 U. DE CHILE RODRIGO CONTRERAS 29 ARGENTINA 19 8 U. DE CHILE NICOLÁS GUERRA 26 CHILE 17 3 AUDAX ITALIANO LAUTARO PALACIOS 30 ARGENTINA 21 4 AUDAX ITALIANO FRANCO TROYANSKY 28 ARGENTINA 15 3 AUDAX ITALIANO EDUARDO VARGAS 35 CHILE 7 2 AUDAX ITALIANO ALEXIS GONZÁLEZ 20 ARGENTINA 8 1 COLO COLO JAVIER CORREA 32 ARGENTINA 19 9 COLO COLO SALOMÓN RODRÍGUEZ 25 URUGUAY 15 0 PALESTINO JUNIOR MARABEL 27 PARAGUAY 23 6 PALESTINO GONZALO TAPIA 29 CHILE 20 2 PALESTINO JUNIOR ARIAS 32 URUGUAY 22 2 PALESTINO RONNIE FERNÁNDEZ 34 CHILE 9 0 O´HIGGINS MAXIMILIANO ROMERO 26 ARGENTINA 7 5 O´HIGGINS ESTEBAN CALDERÓN 21 CHILE 16 4 O´HIGGINS ARNALDO CASTILLO 28 PARAGUAY 19 3 ÑUBLENSE PATRICIO RUBIO 36 CHILE 20 6 ÑUBLENSE GONZALO SOSA 36 ARGENTINA 22 5 ÑUBLENSE PEDRO SÁNCHEZ 27 CHILE 18 2 HUACHIPATO LIONEL ALTAMIRANO 32 ARGENTINA 23 11 HUACHIPATO LUCIANO ARRIAGADA 23 CHILE 3 0 HUACHIPATO DYLAN OYARZÚN 22 CHILE 1 0 HUACHIPATO CRIS MARTÍNEZ 32 PARAGUAY/CHILE 18 5

En el resumen de todo lo expuesto, de los 191 partidos jugados hasta la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025, se han convertido 197 goles por parte de los futbolistas acotados al criterio antes expuesto.

De estos, los 28 centrodelanteros extranjeros anotaron el 72% de dichos tantos (142), mientras que los 21 nacionales convirtieron el 28% restante (55).

En simple, los ‘9’ extranjeros casi triplican en goles a los ‘9’ chilenos hasta la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025.

De los exponentes, el rango de edad va, entre los chilenos, de los 20 años que tiene Sergio Carrasco (Cobresal) a los 36 de Patricio Rubio (Ñublense), siendo el máximo artillero Daniel Castro (Limache), con 9 goles.

En los extranjeros, el más joven es Fabricio Díaz, de 19 años (Deportes La Serena) y el mayor Sebastián Sáez, de 40 años (Unión La Calera), con Fernando Zampedri (Universidad Católica) como el atacante más efectivo, con 14 goles.