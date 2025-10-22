;

El desolador registro de los delanteros chilenos comparado con los ‘9’ extranjeros del Campeonato Nacional

En el recuento hecho por ADN Deportes hasta la fecha 24 de la Primera División, los atacantes foráneos casi triplican en goles a los ‘9’ nacionales.

ADN Radio

Rodrigo Hernández

El desolador registro de los delanteros chilenos comparado con los ‘9’ extranjeros del Campeonato Nacional

El desolador registro de los delanteros chilenos comparado con los ‘9’ extranjeros del Campeonato Nacional / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Con el cierre de las eliminatorias sudamericanas con Chile como colista y los problemas de rendimiento exhibidos por La Roja en el Mundial Sub 20, uno de los diagnósticos es el de la falta de delanteros.

Por lo mismo, en ADN Deportes elaboramos una tabla comparativa con las estadísticas de los ‘9’ chilenos y extranjeros que actualmente juegan en el Campeonato Nacional.

El criterio de clasificación que desarrollamos es el de delantero centro (9), que juegue regular u ocasionalmente en esa posición, incluyendo aquellos futbolistas que no siendo ‘9’ de origen deben desempeñar esa función.

Los datos que contiene la tabla que se lee a continuación corresponden a los partidos disputados hasta la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025.

CLUBNOMBREEDADPAÍSPARTIDOSGOLES
DEPORTES IQUIQUESTEFFAN PINO31CHILE215
DEPORTES IQUIQUEJAVIER PARRAGUEZ35CHILE61
DEPORTES IQUIQUEÁLVARO RAMOS33CHILE195
COBRESAL DIEGO COEHLO 30URUGUAY2311
COBRESAL SERGIO CARRASCO 20CHILE20
COBRESAL ANDRÉS VILCHES 33CHILE160
DEPORTES LA SERENAÁNGELO HENRÍQUEZ 31CHILE153
DEPORTES LA SERENAESTEBAN MOREIRA 23CHILE151
DEPORTES LA SERENAFABRICIO DÍAZ19ARGENTINA60
DEPORTES LA SERENAEMANUEL HERRERA 38ARGENTINA80
COQUIMBO UNIDONICOLÁS JOHANSEN 26ARGENTINA247
COQUIMBO UNIDOCECILIO WATERMAN 34PANAMÁ229
EVERTON SEBASTIÁN SOSA31URUGUAY85
EVERTON MATÍAS CAMPOS LÓPEZ 34CHILE181
EVERTON CRISTIAN PALACIOS35URUGUAY153
DEPORTES LIMACHENELSON DA SILVA29ARGENTINA/BRASIL133
DEPORTES LIMACHEFACUNDO PONS29ARGENTINA42
DEPORTES LIMACHEJOAQUÍN PLAZA21ARGENTINA51
DEPORTES LIMACHEDANIEL CASTRO31CHILE219
UNIÓN LA CALERAIGNACIO MESÍAS 24CHILE241
UNIÓN LA CALERALEANDRO BENEGAS36ARGENTINA/CHILE163
UNIÓN LA CALERASEBASTÍAN SÁEZ 40ARGENTINA/CHILE2410
UNIÓN ESPAÑOLA IGNACIO JERALDINO29CHILE226
UNIÓN ESPAÑOLA FRANCO RATTOTI 20ARGENTINA41
U. CATÓLICAFERNANDO ZAMPEDRI 37ARGENTINA/CHILE2014
U. CATÓLICADIEGO VALENCIA25CHILE204
U. DE CHILELUCAS DI YORIO 28ARGENTINA2011
U. DE CHILERODRIGO CONTRERAS29ARGENTINA198
U. DE CHILENICOLÁS GUERRA 26CHILE173
AUDAX ITALIANO LAUTARO PALACIOS 30ARGENTINA214
AUDAX ITALIANO FRANCO TROYANSKY28ARGENTINA153
AUDAX ITALIANO EDUARDO VARGAS35CHILE72
AUDAX ITALIANO ALEXIS GONZÁLEZ 20ARGENTINA81
COLO COLOJAVIER CORREA32ARGENTINA199
COLO COLOSALOMÓN RODRÍGUEZ 25URUGUAY150
PALESTINOJUNIOR MARABEL27PARAGUAY236
PALESTINOGONZALO TAPIA29CHILE202
PALESTINOJUNIOR ARIAS32URUGUAY222
PALESTINORONNIE FERNÁNDEZ34CHILE90
O´HIGGINSMAXIMILIANO ROMERO26ARGENTINA75
O´HIGGINSESTEBAN CALDERÓN21CHILE164
O´HIGGINSARNALDO CASTILLO28PARAGUAY193
ÑUBLENSE PATRICIO RUBIO36CHILE206
ÑUBLENSE GONZALO SOSA36ARGENTINA225
ÑUBLENSE PEDRO SÁNCHEZ 27CHILE182
HUACHIPATO LIONEL ALTAMIRANO32ARGENTINA2311
HUACHIPATO LUCIANO ARRIAGADA23CHILE30
HUACHIPATO DYLAN OYARZÚN22CHILE10
HUACHIPATO CRIS MARTÍNEZ32PARAGUAY/CHILE185

En el resumen de todo lo expuesto, de los 191 partidos jugados hasta la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025, se han convertido 197 goles por parte de los futbolistas acotados al criterio antes expuesto.

De estos, los 28 centrodelanteros extranjeros anotaron el 72% de dichos tantos (142), mientras que los 21 nacionales convirtieron el 28% restante (55).

En simple, los ‘9’ extranjeros casi triplican en goles a los ‘9’ chilenos hasta la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025.

De los exponentes, el rango de edad va, entre los chilenos, de los 20 años que tiene Sergio Carrasco (Cobresal) a los 36 de Patricio Rubio (Ñublense), siendo el máximo artillero Daniel Castro (Limache), con 9 goles.

En los extranjeros, el más joven es Fabricio Díaz, de 19 años (Deportes La Serena) y el mayor Sebastián Sáez, de 40 años (Unión La Calera), con Fernando Zampedri (Universidad Católica) como el atacante más efectivo, con 14 goles.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad