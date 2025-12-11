Campeón con Colo Colo reconoce los errores que cometió en su carrera: “Iba a un bar y la gente me veía tomar… Hoy me arrepiento” / AFP

En un nuevo episodio del programa “Grítalo América”, de Radio ADN, el “Trovador del Gol” y Larissa Riquelme dialogaron con Cristian Bogado, delantero que vistió los colores de Colo Colo, Deportes Iquique y Audax Italiano en nuestro país.

El exfutbolista paraguayo hizo un repaso de su carrera y confesó que uno de los mayores errores que cometió fue haber salido de Colo Colo para jugar en Olimpia en 2010.

“Me equivoqué en venir a Olimpia, porque no me fue bien, jugué un partido de titular y después tomé decisiones de las cuales me arrepiento. La mejor decisión hubiese sido quedarme en Colo Colo”, señaló el “Torito”.

En la misma línea, Bogado admitió que fue poco profesional durante su etapa en Olimpia. “Me equivoqué en lo personal, en lo extrafutbolístico, porque vine a tomar como si estuviera de vacaciones y yo estaba en un club grande. Yo iba un bar y la gente me veía tomar, pero yo decía que era Coca Cola. Y esto lo hacía en un momento donde Olimpia estaba mal, no le ganábamos a nadie”, aseguró.

“A mí no me importaba nada porque yo tenía contrato con Colo Colo por cinco años, entonces tenía que volver a Chile. Tampoco me preocupaba si Olimpia me pagaba o no, porque la mitad del sueldo me lo pagaba Colo Colo”, agregó.

Asimismo, reconoció que “en Olimpia me daba lo mismo si jugaba o no, si la gente me puteaba, porque igual iba a salir del club. Esas son las equivocaciones que cometemos los jugadores. Hoy me arrepiento, pero en ese momento yo no tenía a alguien que me dijera ‘lo estás haciendo mal’”.

Sobre su fichaje en el cuadro paraguayo, Cristian Bogado explicó que lo hizo por su familia. “Me tocó salir campeón con Colo Colo y después me fui a Olimpia. Yo quería jugar en Olimpia porque todos en mi familia son hinchas del club, entonces quería ver a toda mi familia alentándome en el estadio”, concluyó.

Revisa el nuevo capítulo de “Grítalo América” con Cristian Bogado como invitado