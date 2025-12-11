El primer refuerzo que podría sumar Colo Colo para el 2026: “Nos acercaron su nombre; está en las manos de Fernando Ortiz” / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Tras resolver la situación de Fernando Ortiz, quien seguirá en la banca del equipo, la dirigencia de Colo Colo ahora tiene la tarea de buscar refuerzos para armar el plantel 2026.

En ese escenario, ADN Deportes adelantó que los albos tienen en carpeta el nombre de Damián Pizarro. El delantero está a préstamo en Le Havre, elenco de la Primera División de Francia, pero estaría dispuesto a volver al “Cacique” debido a los pocos minutos que ha sumado en Europa.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, habló con la prensa este miércoles y reconoció que existe la chance de sumar al atacante de 20 años. “Nos acercaron su nombre, es un jugador que salió de acá, pero está en las manos de Fernando (Ortiz) para analizarlo”, comentó.

Damián Pizarro ha disputado solo dos partidos desde que llegó al fútbol francés en agosto pasado. Participó en los duelos contra Lorient y Rennes: en ambos encuentros ingresó al minuto 77.