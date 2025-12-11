;

El primer refuerzo que podría sumar Colo Colo para el 2026: “Nos acercaron su nombre; está en las manos de Fernando Ortiz”

La dirigencia del “Cacique” ya trabaja en la búsqueda de refuerzos para la próxima temporada.

Daniel Ramírez

El primer refuerzo que podría sumar Colo Colo para el 2026: “Nos acercaron su nombre; está en las manos de Fernando Ortiz”

El primer refuerzo que podría sumar Colo Colo para el 2026: “Nos acercaron su nombre; está en las manos de Fernando Ortiz” / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Tras resolver la situación de Fernando Ortiz, quien seguirá en la banca del equipo, la dirigencia de Colo Colo ahora tiene la tarea de buscar refuerzos para armar el plantel 2026.

En ese escenario, ADN Deportes adelantó que los albos tienen en carpeta el nombre de Damián Pizarro. El delantero está a préstamo en Le Havre, elenco de la Primera División de Francia, pero estaría dispuesto a volver al “Cacique” debido a los pocos minutos que ha sumado en Europa.

Revisa también:

ADN

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, habló con la prensa este miércoles y reconoció que existe la chance de sumar al atacante de 20 años. “Nos acercaron su nombre, es un jugador que salió de acá, pero está en las manos de Fernando (Ortiz) para analizarlo”, comentó.

Damián Pizarro ha disputado solo dos partidos desde que llegó al fútbol francés en agosto pasado. Participó en los duelos contra Lorient y Rennes: en ambos encuentros ingresó al minuto 77.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad