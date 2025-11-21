Liga Nacional de Básquetbol: quedaron definidas las fechas para las finales de Conferencia / Instagram @cdv_basket / @colocolo.basquetbol

Durante esta semana se resolvieron cuáles son los equipos que avanzaron a las finales de las respectivas Conferencias de la Liga Chery.

Por el lado de la Conferencia Centro, Colo Colo se quedó con el clásico tras imponerse otra vez a domicilio a Universidad Católica, por un categórico 70-48 para ganar la serie por 3-2. En medio de un gran ambiente de clásico, los albos se impusieron gracias a Luis Mérida, con 21 puntos; y las 16 unidades del base Francisco “Tachuela” Bravo, con tres triples.

El “Cacique” desafiará en la final zonal a Colegio Los Leones, campeón de Copa Chile, tras imponerse con solidez en la llave a Municipal Puente Alto por 3-1.

La llave entre Colo Colo y el cuadro “felino” comenzará el viernes 5 y sábado 6 de diciembre, en Quilpué, mientras que los albos tendrán que definir la localía para los juegos 3 y eventualmente 4 el martes 9 y miércoles 10.

Por la Conferencia Sur, en el Gimnasio Monumental María Gallardo, Español de Osorno se impuso por 93-78 a la Universidad de Concepción para sacar de carrera al último campeón del básquetbol chileno.

La gran figura de los “diablos” del Rahue fue el cubano ecuatoriano Yasmani Fundora, que anotó 20 puntos y bajó nueve rebotes, a solo uno del doble doble.

En la definición zonal se medirán ante el Club Deportivo Valdivia, que el lunes por la noche le ganó en un repleto Coliseo Antonio Azurmendy a Puerto Varas, por 65-50. ¿La figura? Lenell Heny, con 19 puntos, seguido de los 13 que aportaron Gabriel Hermosilla, Federico Herrera y Guido Mariani.

Dicha llave arrancará el miércoles 3 y jueves 4 de diciembre, en el Coliseo Antonio Azurmendy, mientras que Osorno ejercerá localía el domingo 7 y lunes 8.