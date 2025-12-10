Alejandro Tabilo adelanta un posible duelo con Novak Djokovic en Copa Davis: “Sería increíble que venga”

El tenista nacional, Alejandro Tabilo, confirmó una vez más que jugará la serie entre Chile y Serbia por las Qualifiers de la Copa Davis, que se disputará entre el 6 y el 8 de febrero del 2026.

En diálogo con En Cancha, el número 81 del ranking ATP repasó la polémica que generó su presencia en un torneo de exhibición en Estados Unidos, situación que puso en duda su participación en llave contra los europeos, y abordó las duras críticas que recibió desde la Federación de Tenis de Chile (Fetech).

“Fue un mal entendido, obviamente también culpa mía de cómo pasó todo, en ese tiempo haberlo reposteado, pero son cosas que voy aprendiendo”, explicó ‘Jano’.

“Tuvimos una equivocación con el calendario y además que no veníamos muy bien con la Federación, pero algo hablé con Nico (Massú), estuvimos un buen tiempo hablando y estamos muy motivados”, agregó.

Respecto a la serie contra Serbia, Tabilo anticipó un eventual cruce con Novak Djokovic y agregó: “Va a ser una serie muy dura contra Serbia y a ver si es que viene este hombre (Djokovic). Obviamente, para el público sería increíble que venga, pero para nosotros prefiero que no”.

“Le he ganado ayer a Djere, Lajović, a Kecmanović también, así que va a ser una linda serie. Ojalá hacer lo mejor posible y darle una alegría, ya que parece que venimos muy bien en casa, así que ojalá usar esa localidad a favor", complementó.

Finalmente, la segunda raqueta nacional adelantó el ambiente que espera en el Court Central del Estadio Nacional. “Esperar que llegue mucha gente a apoyar, llegue o no llegue Djokovic, y salir con todo y tratar de darle la serie a Chile. Sería lindo jugar contra él en Chile, con todo el público. Sería increíble”, concluyó.