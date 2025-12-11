Circo de Tradición Familiar en Chile es declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco

El Circo de Tradición Familiar en Chile recibió este miércoles un reconocimiento histórico: su incorporación a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

La decisión, tomada durante la 20ª sesión del Comité Intergubernamental realizada en Nueva Delhi, India, consagra más de dos siglos de historia, identidad y oficio transmitido por generaciones de familias circenses chilenas.

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, celebró el anuncio señalando que es “un motivo de profundo orgullo para el país”, destacando el trabajo conjunto entre el Estado, organizaciones circenses, la academia y la sociedad civil para impulsar la postulación.

El proceso, iniciado en 2017, contó con la participación activa de las comunidades circenses y con 657 cartas de apoyo. Desde la India, la subsecretaria de Patrimonio, Carolina Pérez, subrayó que este reconocimiento global resalta el carácter universal del circo chileno y refuerza la necesidad de continuar promoviendo su salvaguardia para las futuras generaciones. La delegación chilena estuvo integrada por autoridades del patrimonio cultural y cultores del circo, quienes destacaron que esta práctica ha llevado arte y entretenimiento a rincones del país donde el acceso cultural es limitado.

El circo familiar chileno se caracteriza por su tradición, movilidad y arraigo territorial. Su vida itinerante ha permitido que durante más de un siglo sus carpas lleguen a localidades pequeñas, zonas extremas e incluso territorios insulares, fortaleciendo vínculos con diversas comunidades.

Para Nélida Pozo, directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, este hito “abre una puerta para los circos de toda Latinoamérica” y permite visibilizar su aporte social y cultural. También desde Nueva Delhi, el emblemático artista Joaquín Gastón “Tachuela Grande” Maluenda dedicó el reconocimiento a las generaciones de circenses fallecidos que mantuvieron viva esta tradición.

La Unesco valoró especialmente la transmisión de conocimientos desde la infancia, la oralidad, la práctica cotidiana y el carácter inclusivo y solidario del circo chileno. Asimismo, destacó su impacto en las economías familiares y su aporte a la integración social.

La artista Cristina Córdoba, “Chubytolina”, celebró emocionada la noticia afirmando que este logro “honra a quienes entregaron su vida al circo” y consolida su lugar como una comunidad que vive y respira su oficio más allá del espectáculo.