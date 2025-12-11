;

Acusan a vidente de “turbia” y mentirosa: familias de concejala y de Tomás Bravo estallan por su participación

La mujer dijo aportar en la investigación, pero desde ambas familias desmienten su rol y denuncian que intenta aprovecharse del dolor ajeno.

Nelson Quiroz

CAPTURAS

CAPTURAS

La aparición de una mujer que asegura tener capacidades de médium y estar colaborando en la búsqueda de la concejala María Ignacia González desató fuertes críticas por parte de familiares de la autoridad comunal y de la madre de Tomás Bravo, niño fallecido en 2021.

La autodenominada vidente afirmó además haber participado en ese caso, generando molestia entre ambas familias.

ADN

redes sociales

Javiera Gallegos, hija de la concejala desaparecida, cuestionó duramente la veracidad de los dichos de la mujer y los calificó de un intento por ganar notoriedad.

Quedó claro que esto es casi un chiste, un tongo. Usa el caso de Tomasito para involucrarse en otros”, señaló en el matinal Tu Día. La joven agregó que la propia familia del menor ya había salido a desmentir cualquier aporte real de la médium, calificándola incluso de “turbia”.

Revisa también

ADN

Desde redes sociales, la madre de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, también reaccionó con fuerza. Aseguró que la mujer nunca tuvo un rol relevante durante la investigación del fallecimiento de su hijo y acusó que ha utilizado su nombre para vincularse a casos mediáticos.

“No quiero que esta mujer ni ningún médium mencione a mi hijo para aprovecharse. Nadie de ellos ha ayudado a aclarar lo ocurrido”, enfatizó. Gutiérrez incluso afirmó que la vidente entregó versiones contradictorias sobre cómo habría sido contactada y recalcó que no es médium, sino asistente social.

La madre del niño advirtió además a la familia de la concejala sobre la presencia de la mujer en la búsqueda. Sostuvo que en 2021 habría entorpecido las diligencias e informó que evalúa acciones legales por supuesta obstrucción. “Esa mujer no ayudó en nada. Solo busca fama usando el caso de mi hijo y ahora el de la concejala”, afirmó.

ADN

Capturas

ADN

Capturas

La familia de María Ignacia González pidió prudencia ante estas intervenciones y llamó a concentrarse en las labores oficiales de búsqueda mientras continúa la investigación.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad