Acusan a vidente de “turbia” y mentirosa: familias de concejala y de Tomás Bravo estallan por su participación

La aparición de una mujer que asegura tener capacidades de médium y estar colaborando en la búsqueda de la concejala María Ignacia González desató fuertes críticas por parte de familiares de la autoridad comunal y de la madre de Tomás Bravo, niño fallecido en 2021.

La autodenominada vidente afirmó además haber participado en ese caso, generando molestia entre ambas familias.

redes sociales Ampliar

Javiera Gallegos, hija de la concejala desaparecida, cuestionó duramente la veracidad de los dichos de la mujer y los calificó de un intento por ganar notoriedad.

“Quedó claro que esto es casi un chiste, un tongo. Usa el caso de Tomasito para involucrarse en otros”, señaló en el matinal Tu Día. La joven agregó que la propia familia del menor ya había salido a desmentir cualquier aporte real de la médium, calificándola incluso de “turbia”.

Desde redes sociales, la madre de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, también reaccionó con fuerza. Aseguró que la mujer nunca tuvo un rol relevante durante la investigación del fallecimiento de su hijo y acusó que ha utilizado su nombre para vincularse a casos mediáticos.

“No quiero que esta mujer ni ningún médium mencione a mi hijo para aprovecharse. Nadie de ellos ha ayudado a aclarar lo ocurrido”, enfatizó. Gutiérrez incluso afirmó que la vidente entregó versiones contradictorias sobre cómo habría sido contactada y recalcó que no es médium, sino asistente social.

La madre del niño advirtió además a la familia de la concejala sobre la presencia de la mujer en la búsqueda. Sostuvo que en 2021 habría entorpecido las diligencias e informó que evalúa acciones legales por supuesta obstrucción. “Esa mujer no ayudó en nada. Solo busca fama usando el caso de mi hijo y ahora el de la concejala”, afirmó.

Capturas Ampliar

Capturas Ampliar

La familia de María Ignacia González pidió prudencia ante estas intervenciones y llamó a concentrarse en las labores oficiales de búsqueda mientras continúa la investigación.