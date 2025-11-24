Clásica película chilena es declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco

La película chilena El Húsar de la Muerte (1925) fue sido reconocida por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, gracias a la postulación realizada por la Cineteca de la Universidad de Chile, que ha cuidado esta cinta durante más de seis décadas.

Este reconocimiento forma parte del Programa Memoria del Mundo, una iniciativa de la UNESCO que se encarga de conservar y proteger el patrimonio documental mundial, promoviendo su accesibilidad permanente y respetando las tradiciones culturales.

Luis Horta, coordinador de la Cineteca de la U. de Chile, explicó que la postulación se basó en múltiples antecedentes que destacaron el valor patrimonial, cultural y social de la película.

“Un panel de expertos analizó dicha información, cuya evaluación definió que este film, junto a otra pieza audiovisual dirigida por el cineasta Pedro Chaskel, hoy fueran parte de un listado mundial de bienes patrimoniales,” afirmó.

Recientemente, la Cineteca realizó una minuciosa restauración de la obra, que incluyó la recuperación de 86 mil fotogramas en formato 4K, proceso que tomó dos años.

Esta labor comprendió la reincorporación de los intertítulos originales, el ajuste de encuadres y la aplicación de técnicas digitales avanzadas, como la inteligencia artificial, para eliminar imperfecciones en la película. Además, se recuperó la banda sonora original de 1963, compuesta por Sergio Ortega, que acompaña el film.

Según Horta, “estamos ante una obra que se mantiene muy vigente por sus contenidos y desde la cual nos sentimos representados a través de preocupaciones e intereses sociales“.

También apela a los conceptos de “libertad de expresión, la preservación de la identidad nacional, la búsqueda de la dignidad y la visibilidad de distintos personajes que representan el ecosistema social que conforma nuestro país, tanto de su historia pasada como presente".

El filme retrata la figura histórica de Manuel Rodríguez durante la Reconquista de Chile (1814-1817) y fue dirigido por Pedro Sienna, destacado Premio Nacional de Artes.