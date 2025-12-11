;

Inyectables falsificados y centros de atención sin permiso: el peligro oculto tras el boom los tratamientos estético en Chile

Los especialistas hacen un llamado en verificar la legalidad y calidad antes de cada servicio.

José Campillay

El auge de la industria estética en Chile ha venido acompañado de un fenómeno preocupante: la proliferación de inyectables irregulares utilizados en tratamientos faciales y corporales.

Estos productos, muchas veces falsificados, sin registro sanitario o adquiridos de manera informal, representan hoy un riesgo significativo para la salud de los pacientes.

Según un estudio del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) realizado en 2025, cuatro de cada diez centros estéticos evaluados en el país no cuentan con autorización sanitaria.

Esta falta de regulación incrementa la exposición a complicaciones derivadas de procedimientos que, aunque se promocionan como “mínimamente invasivos”, pueden tener consecuencias graves cuando no cumplen con los estándares clínicos adecuados.

Entre las consultas más frecuentes por efectos adversos tras intervenciones de este tipo, se observan infecciones, formación de nódulos, reacciones inflamatorias severas y resultados estéticos impredecibles.

En la mayoría de los casos, estas complicaciones surgen cuando los insumos utilizados carecen de esterilidad, trazabilidad o certificación sanitaria.

La dermatóloga estética Dra. María Agustina Fernández advierte que “el principal riesgo es que no todos los ácidos hialurónicos ni todos los bioestimuladores como el PLLA del mercado son iguales. Solo algunos cuentan con aprobación y evidencia científica“.

“Cuando un producto no tiene registro o es falsificado, no podemos verificar que sea estéril, seguro ni apto para uso inyectable, lo que aumenta el riesgo de infecciones, nódulos, reacciones inflamatorias severas y, principalmente, resultados impredecibles”, complementó.

Recomendaciones a tener en cuenta

La especialista aconseja a los pacientes estar atentos a señales que pueden alertar sobre posibles irregularidades, tales como precios inusualmente bajos, ausencia de envases o identificación comercial del producto, falta de autorización sanitaria del establecimiento o infraestructura deficiente.

También enfatizó en la importancia de exigir una evaluación médica previa y un consentimiento informado formal antes de cualquier tratamiento.

En un contexto donde la demanda por tratamientos estéticos sigue creciendo, los especialistas insisten en que la educación del paciente y la regulación activa del mercado son claves para prevenir riesgos.

La recomendación general es optar siempre por centros autorizados, verificar la procedencia de los productos y confiar solo en manos médicas con certificación vigente.

