Carabinero es agredido en persecución que terminó en Cerrillos: detenido tenía orden por homicidio y portaba un arma

Durante la madrugada de este jueves, Carabineros inició una persecución a un vehículo con encargo por robo en la comuna de El Bosque, luego de que su conductor realizara una maniobra sospechosa en medio de un patrullaje.

Concretamente, tras el seguimiento, dos ocupantes fueron detenidos y otros dos lograron escapar.

Según Carabineros, uno de los arrestados mantenía una orden vigente por homicidio desde febrero y opuso resistencia con un golpe a un funcionario.

Cámaras registraron que, antes de ser reducido, el antisocial arrojó una pistola mientras corría, arma que fue recuperada junto a otra encontrada al interior del vehículo.

El procedimiento se extendió hasta el sector de Pedro Aguirre Cerda, en Cerrillos, donde finalmente concluyó la persecución.